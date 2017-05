Wall Street Journal: “Venezuela está muriendo de hambre”

By

Jean Pierre Planchart, de un año de edad, tiene el rostro estirado de un anciano y un grito que es poco más que un gemido. Sus costillas se reflejan en su piel. Él pesa sólo 11 libras.v

Su madre, Maria Planchart, trató de darle de comer lo que podía encontrar buscando en la basura restos de pollo o papa. Finalmente lo llevó a un hospital de Caracas, donde solo tiene un brebaje de leche de arroz que mantiene vivo a su hijo.

“Lo vi dormir y dormir, cada vez más débil, poniéndose muy flaco”, dijo la Sra. Planchart, de 34 años de edad. Nunca pensé que vería a Venezuela así.

Su país era en otro tiempo el más rico de Latinoamérica, produciendo alimentos para la exportación. Venezuela ahora no puede producir lo suficiente para alimentar a su propio pueblo en una economía afectada por la nacionalización de las granjas privadas y los controles de precios y moneda.

Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, estimada por el Fondo Monetario Internacional, llegando a 720% este año, lo que hace casi imposible que las familias puedan pagar todas sus cuentas. Desde 2013, la economía se ha reducido un 27%, según el banco de inversión local Torino Capital. Las importaciones de alimentos han caído un 70%.

Muchísima gente, con niños a cuestas, rebuscan en la basura, una visión poco común hace un año. La gente en el campo escoge granjas limpias por la noche, robando todo, desde frutas que cuelgan de árboles hasta calabazas en el suelo, lo que agrega a la miseria de los agricultores atacados por la escasez de semillas y fertilizantes. Los saqueadores apuntan a las tiendas de comida. Las familias cuelgan sus refrigeradores.

Tres de cada cuatro venezolanos dijeron que habían perdido peso el año pasado, un promedio de 19 libras, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, un estudio anual realizado por científicos sociales. La gente de aquí, en una mezcla de rabia y humor, la llama “la dieta de Maduro”.

Durante más de un mes, los venezolanos han protestado contra el gobierno cada vez más autoritario del presidente Maduro, para el viernes, más de 35 personas habían fallecido en los disturbios. El Ministerio de Alimentación del país, la oficina del presidente, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores no devolvieron llamadas ni correos electrónicos solicitando comentarios para este artículo.

“Aquí, para el gobierno, no hay niños desnutridos”, dijo Livia Machado, un médico y experto en malnutrición infantil. “La realidad es que esta es una epidemia, y todo el mundo debería prestar atención a esto”.

La Dra. Machado y su equipo de médicos están viendo un aumento dramático en los bebés demacrados llevados al Hospital Domingo Luciani en Caracas, donde trabajan.

El problema no es mejor en pueblos como Yare, al sur de Caracas, donde el movimiento izquierdista del gobierno fue muy popular. “Comer”, dijo Sergio Jesús Sorjas, de 11 años, “a veces voy al carnicero y le digo: ‘Señor, ¿tiene usted huesos que me pueda dar?'”

El niño recibe una fórmula nutricional o un bollo de maíz venezolano tradicional del párroco. Sergio dijo que no ha probado carne en meses: “A veces, no como en absoluto”.

La caridad católica Caritas y un equipo dirigido por Susana Raffalli, especialista en emergencias alimentarias que ha trabajado en Guatemala, África y otras regiones atormentadas por el hambre, monitorean las condiciones.

El estudio más reciente realizado por Caritas sobre 800 niños menores de 5 años en Yare y otras tres comunidades mostró que en febrero casi el 11% sufría de desnutrición aguda grave, potencialmente fatal, en comparación con el 8,7% en octubre. Caritas dijo que casi una quinta parte de los niños menores de 5 años en esas cuatro comunidades sufrían de desnutrición crónica, lo que impide el crecimiento y podría marcar una generación.

“Lo grave es que no estamos en el umbral de la crisis, sino más bien la velocidad de cómo llegamos allí”, dijo Raffalli.

Según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, las conclusiones de Caritas constituyen una crisis que requiere que el gobierno organice una ayuda extraordinaria. Pero las autoridades han resistido las ofertas de alimentos y ayuda del extranjero.

La desnutrición creciente del país se agrava por una interrupción de la atención de la salud, la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos y lo que la Federación Farmacéutica de Venezuela ha llamado una grave escasez de medicamentos.

Mucho que desear

Belkis Díaz vio a su recién nacido, Dany Nava, marchitarse el verano pasado por falta de comida. No había fórmula para bebés, y la Sra. Díaz no podía amamantar, dijo Albertina Hernández, la abuela del bebé.

“No pudimos encontrar comida, no pudimos encontrar la leche, y empezó a adelgazar”, dijo Hernández.

Cuando Dany llegó al hospital, tuvo una tos grave y pronto murió. “Era tan pequeño,” dijo su abuela.

En años pasados, las granjas al sur de aquí produjeron a capacidad, todo, desde pollos hasta soja.

Alberto Troiani, de 48 años, todavía trabajaen la granja de cerdos que su padre, un inmigrante italiano, fundó en los años 70. Su negocio ha sido golpeado por los controles de precios, la escasez de suministros y las bandas criminales.

La granja ha pasado de 200 cerdos hembra, cada uno produciendo una docena de lechones, a 50. El Sr. Troiani no puede permitirse el suministro de proteínas de alta proteína y las medicinas que utilizó una vez. Los cerdos maduros ahora pesan 175 libras en lugar de 240 libras.

Lo que es peor, dijo, pasando por delante de las plumas medio vacías, es ver a sus cerdos a veces morder la cola y las orejas de los demás.

“Solíamos enviar 120 a 150 cerdos al mes para matar”, dijo Troiani. “Ahora son 50, 60 animales, una broma.”Él hace 93 centavos por kilogramo, o 2,2 libras, de carne, dijo, pero necesita $ 1,17 para obtener ganancias. Desde 2012, el 82% de los productores de cerdos de Venezuela se han cerrado, y la producción ha caído un 71%, según representantes de la industria.

Troiani habló de dejar Venezuela con su madre, Yolanda Facciolini, de 69 años, que llegó de Italia en los años sesenta. Dijo que no tendría compradores: a su alrededor, la gente está abandonando sus granjas. Los ladrones toman lo que queda, dijo, alambre de cobre, tractores, repelentes.

Según los economistas y los grupos de agricultores, las empresas agrícolas que el gobierno ha tomado, incluidas las fábricas de leche y los distribuidores de fertilizantes y piensos, están cerradas o apenas operan.

“El sistema se crea para que no se pueda ganar”, dijo Alberto Cudemus, que dirige la asociación nacional de cerdos. “El gobierno piensa que su supervivencia está en el comunismo, no en nosotros, no en la producción. Y ahí es donde están equivocados.