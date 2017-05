Samper sobre Venezuela: La violencia no lleva a ninguna parte

By

El secretario general de Unasur y ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, afirmó que a la Asamblea de Venezuela se le deben devolver sus funciones.

“Debe darse un acuerdo de gobernabilidad sobre tres puntos: primero, para que se celebre en una fecha determinada las elecciones regionales y presidenciales. Segundo, para que los actores políticos puedan presentarse como candidatos y, tercero, para que se le devuelvan a la Asamblea la plenitud de sus competencias que lamentablemente les fueron retiradas”, dijo en una entrevista con CNN para Facebook Live.

Uno de los mediadores del diálogo que se llevó a cabo entre gobierno y oposición, insistió en que se debe dar prioridad a esa vía, en medio de la grave crisis que enfrenta el país.

“El diálogo es necesario para que definan fechas de elecciones en Venezuela y el gobierno debe ayudar”, sostuvo.

Agregó que la radicalización no permitirá que el país salga de las dificultades: “Estamos lamentablemente volviendo a escuchar y ver episodios horrorosos. Los muertos no son ni de la oposición ni del gobierno, son venezolanos. La violencia no lleva a ninguna parte, hay que hacer un alto en el camino”, ratificó.

