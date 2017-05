¿Dónde y cómo está Leopoldo López?, por Joaquín Chaffardet

By

Si Leopoldo López está vivo, lo más conveniente para la dictadura sería permitirle a su familia verlo o presentarlo a los medios de comunicación. Así despejarían todas las dudas y la incertidumbre que hay en la opinión pública acerca del destino de Leopoldo. Y me pregunto si Leopoldo está vivo y con buena salud, ¿será la dictadura tan torpe para no cerrar este capítulo tomando una de esas dos medidas o las dos?

Pero, por el contrario, la dictadura ha hecho esfuerzos en hacernos creer, en engañarnos, sin prueba alguna de que Leopoldo está vivo y sano. Como para que las sopechas crezcan más, el Capo del Cartel de Los Soles, el teniente Cabello, presentó po VTV un supuesto video de Leopoldo como prueba o fe de vida. Esto nos llevó a preguntarnos ¿Si nadie puede ver a Leopoldo cómo este narcotraficante tiene un video supuestamente grabado en la cárcel de Ramo Verde? La familia y muchos opinan que dicho video es falso, un vulgar montaje como los que hacían del Comediante Eterno mientras pagaba en vida y en Cuba parte de sus fechorías.

Inmediatamente después de la presentación de Cabello, el mismo día 3 de Mayo, en horas de la noche o madrugada del 4, el gobierno puso a circular un video ( https://youtu.be/5MWUt2oENps ) en el que Lilian Tintori, en las afueras de la cárcel de Ramo Verde dice:

“…basta de torturas, basta de aislamiento, basta de secuestro…y lo que pasó esta noche aquí en la cárcel de Ramo Verde será investigado. Ningúm militar me explicó dónde estaba Leopóldo ni que pasaba con él. Tuvomos que esta aquí pegados a este cerro. Gracias a la comunidad que desde abajo empezaron a silbar y pudimos escuchar su voz. ¡Venezuela Leopóldo está bien y les manda gracias, gracias, gracias a todos los que apyan la causa venezolana, que es la causa de la democracia y la libertad. ¡Viva Venezuela! ¡Arriba Leoplódo!”

El video perfecto para hacerle creer a los venezolanos que Leopoldo López está VIVO y SANO, pues lo dice nada menos que su esposa. Pero, ese video no fue grabado el 3 de Mayo sino en Febrero de 2017.

En efecto, si observamos el video grabado en Febrero de 2017 ( https://www.youtube.com/watch?v=79uSxh_YRDI ) se puede ver que, sin lugar a dudas, el video que puso a rodar el gobierno para hacernos creer que Leopoldo estaba vivo y bien, es parte de la grabación de Febrero de 2017. Basta con ver a las personas que están con Lilian Tintori en ambos videos son las mismas personas, las mismas luces y Lilian tiene la misma ropa. A la izquierda y abajo parece estar el Diputado Freddy Guevara.

Que el gobierno impida a la familia de Leopoldo López verlo y hablar con él, que tampoco presente a Leopoldo ante los medios para que lo vean VIVO, que hasta hoy 5 de Mayo de 2017 ninguno de los funcionarios de la dictadura a cargo de la cárcel militar de Ramo Verde o el Ministerio de la Defensa, hayan hecho una declaración oficial sobre la situación de Leopoldo López, nos hace pensar que evidentemente la dictadura oculta algo.

Habiéndole seguido la pista a estos delincuentes durante años, se me ocurre pensar que así como la pandilla de chavista dirigida por el heredero, sin que se le aguara el ojo, pudo ocultar la muerte del Comediante Supremo y Eterno durante varios meses, inclusive hacerlo firmar decretos después de haber fallecido meses atrás en Cuba, no sería sorprendente que resulte que Leopoldo aparezca “suicidado” en su celda después de varios días, semanas o meses. Pero tampoco sería sorprendente que la dictadura anunciara que Leopoldo se fugó de Ramo Verde y no aparezca más nunca, ni vivo ni muerto.

La narco satrapía chavista es responsable de la vida de Leopoldo López. Y los responsables tienen nombre, apellido, cédula de identidad, hay fotografías de cada uno, listado de sus relacionados familiar, polítca y delincuencialmente, así como una lista de las posibles conchas que pueden usar eventualmente. No crean que los venezolanos hemos pasado 18 años cruzados de brazos.