Bebé de 2 meses muere por efecto de los gases lacrimógenos

Una bebé de dos meses de edad falleció en la Ciudad Hospitalaria “Doctor Enrique Tejera” de Valencia de un paro respiratorio, luego de que en el sector de la avenida Lisandro Alvarado, al sur de la ciudad, lanzaran bombas lacrimógenas para disolver la ola de saqueos entre la medianoche y el amanecer del jueves 4 de mayo, informó Amy Cambar, madre de la niña desde las afueras de la Morgue de Valencia.

Tibisay Romero/El Estímulo

La mujer explicó que su hija padecía de hidrocefalia y espina bífida, pero no de problemas respiratorios. Esperaba por una operación que se había retrasado por la falta de un insumo requerido para la laparatomía. Estaba recluida desde el 20 de abril en el área de Pediatría de la CHET.

Cambar precisó que su niña iba a ser operada el día martes de esta semana, pero por falta de ese insumo no pudieron intervenirla.

La noche del miércoles 3 de mayo se registraron los saqueos y actos vandálicos en la zona cercana a este centro hospitalario y las fuerzas del orden trataban de dispersar a los violentos con gases lacrimógenos, que a decir de los médicos que atendieron a la niña habrían complicado el cuadro clínico por problemas respiratorios.

“Cuando bajé a la Emergencia me dijeron que tenía problemas respiratorios a causa de los disturbios que hubo aquí. A mí también me afectó porque me picaba la nariz y bueno a mi bebé debe ser que presentó eso también, por las bombas lacrimógenas”, añadió la mamá que esperaba la entrega del cuerpo de su niña que falleció el jueves 4 a las 3 de la madrugada.

La Ciudad Hospitalaria de Valencia está ubicada en plena avenida Lisandro Alvarado, una de las más afectadas por los saqueos que iniciaron desde el martes 2 de mayo en la ciudad y que continuaron el 3 y 4 de este mismo mes.