Tintori recibe cumpleaños número 39 clamando por fe de vida de Leopoldo

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Este 5 de mayo la activista de derechos humanos y esposa del preso político Leopoldo López, Lilian Tintori, celebra su cumpleaños número 39 clamando al gobierno nacional que le permita constatar el estado físico del padre de sus hijos. Las últimas horas ha estado intermitente a las afueras de la cárcel de militar de Ramo Verde, sitio de reclusión del dirigente opositor, luego de que la noche de este 3 de mayo circularan fuertes rumores sobre el ingreso de este al Hospital Militar Carlos Arvelo sin signos vitales.

Pedro Eduardo Leal/Venezuela Al Día

Un video reseñado durante la transmisión de “Con el mazo dando”, programa conducido por el diputado oficialista Diosdado Cabello, no es suficiente. La esposa de López sostiene que “el video de la dictadura es falso. La única fe de vida que vamos a aceptar es ver a Leopoldo”.

Pero no es esta la primera vez que Tintori exige públicamente tener prueba de que López se encuentra a salvo en la celda a la que lo han confinado para pagar la condena de casi 14 años dictada por la otrora jueza Susana Barreiros en septiembre de 2015 y ratificada el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en agosto de 2016; ha sido larga la lucha que le ha tocado enfrentar a esta fémina en su lucha por la defensa de los presos políticos venezolanos.

En mayo de 2015, la portavoz opositora también se vio obligada a denunciar ante el país el aislamento de López luego que iniciara una huelga de hambre para reivindicar varias peticiones. “Leopoldo hoy está aislado en una celda de castigo en un edifico de cuatro pisos, solo”, aseguró entonces.

Una líder de talla mundial

La reconocida deportista desde que López se entregó a la justicia en febrero de 2014 ha protagonizado encuentros con líderes mundiales entre los cuales destaca su reciente reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca; su visita al jefe de Gobierno de España, Mariano Rajoy, en la Moncloa; así como sus varios encuentros con el Papa Francisco en sus acostumbradas audiencias en la Plaza de San Pedro, en El Vaticano.

Toma y dame con el “bloqueador del Pueblo”

También han sido múltiples los encontronazos con voceros del Gobierno Nacional en su transitar en defensa de la justicia. Entre otros, rescatamos el bloqueo por parte de Tarek William Saab, Defensor del Pueblo, de la que fue víctima la también expresentadora de televisión, una vez que esta lo señalara como cómplice del aislamiento que sufre el exprecandidato presidencial de la alternativa democrática.

Tampoco es la primera vez que Tintori tiene encontronazos con quien debería ser garante de los derechos de los ciudadanos. Durante el ayuno al que se sometió López y que fue uno de los desencadenantes del anuncio de la fecha de las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2016, Tintori calificó al exgobernador rojo como mentiroso, una vez que este negara conocer condiciones de aislamiento al que habría sido sometido el político.

“Yo no le creo al defensor del pueblo, nos han mentido, no son serios… el defensor está enterado de todo lo que está pasando y no hace nada, porque un Defensor del Pueblo que sepa que están aislados y en huelga de hambre como mínimo debe dejar pasar a sus abogados”, expresó la líder naranja.

Huelga de hambre en El Vaticano

No ha sido López el único que ha puesto en riesgo su integridad física, Tintori, junto a Mitzy Capriles, esposa del alcalde metropolitano Antonio Ledezma; y Antonieta Mendoza de López, madre de Leopoldo; se encadenó a las afueras de la Basílica de San Pedro, en la Santa Sede, para exigir la libertad de su esposo y los otros más de 100 presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro.

Otra dirigente que se mete en la candela

Por otro lado, a Tintori se ha visto en la primera línea de fuego durante las protestas que han sacudido a la capital de la República durante el último mes. Medios de comunicación han registrado como ha sido una víctima más de la brutal represión de los cuerpos de seguridad del Estado en las movilizaciones pacíficas convocadas por la coalición opositora en defensa de la democracia y contra la ruptura del hilo constitucional perpetrada por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

¿Lilian candidata?

Toda esta lucha ha servido a la madre de Manuela y Leopoldo Santiago para hacerse merecedora a ser considerada eventual abanderada de la oposición venezolana para elecciones de cualquier tipo.

Su nombre llegó a sonar para encabezar la lista por el estado Monagas, donde le hubiera correspondido medirse con Diosdado Cabello, y es uno de los que más fuerza tiene para ocupar la alcaldía de Chacao, incluso pudiera ser considerada una ficha para ocupar la gobernación de Miranda.