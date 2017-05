El pueblo tiene hambre: Testimonio de vendedora de helados

La crisis actual por la que está viviendo Venezuela ha llevado a más e un venezolano a limitar si forma de comer. Cuando antes los venezolanos comían mínimo 4 veces al día, gracias a las fracasas políticas del dictador Nicolás Maduro, ahora comen 3 o menos de dos veces.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

El famoso monologuista venezolano, George Harris, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se aprecia como una mujer indignada por la grave crisis en la que se encuentra el país, asegura que en los barrios las personas lo único que pueden comer es “sardinas” porque no alcanza el dinero para nada.

Entre llantos y en compañía de otras mujeres, la venezolana reconoce que es vendedora de helados y que tiene tres hijos, además, no solo expresa su descontento por las políticas de Nicolás Maduro, sino que apoya que las empresas del sector privado se paralicen para lograr el tan desea y anhelado cambio en el país.

“Yo vendo helado en la calle, tengo 3 hijos, el barrio vive por la salida, métase a barrios populares en los barrios lo único que come es sardinas, no hay más nada porque la que hay es extremadamente cara y no hay sueldo que lo pague, tienen que pararse los comercios, empresas, café tenemos que pararnos todo, es una necesidad, es una necesidad de hambre, es hambre, yo soy pueblo, yo soy hambre, lo digo por mí no hablo por nadie”, expresó.

Ya estamos preparados para el cambio. Todos juntos. #SOSVenezuela 🇻🇪👊🏽 Una publicación compartida de George Harris (@elgeorgeharris) el 5 de May de 2017 a la(s) 3:04 PDT

En el materia videográfico que compartió Harris, la mujer que habla aclaró que nadie le pidió que denunciara la miseria en la que están los venezolanos, además de ellos generó una reacción de sentimiento en los presentes, tanto que una periodista que escucha no aguantó y rompió en llanto.