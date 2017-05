Precios de la comida se disparan ante aumentos del sueldo de Maduro

El aumento de sueldo siempre es recibido en un país normal como un regalo por parte del gobierno nacional para con los empleados, debido a que de esta manera se reconoce la labor que hacen los trabajadores. Sin embargo, en Venezuela ocurre todo lo contrario, puesto que los ajustes de salario siempre golpean duramente el bolsillo de las personas, a consecuencia de una feroz inflación que destruyó el poder adquisitivo de todos.

Alessandro Coppola / Venezuela Al Día

Los consumidores y amas de casa denunciaron si antes tenían que hacer magia para rendir el suelo, ahora resulta que tienen que endeudarse, dejar de comprar e incluso evitar alguna comida, para poder darse algún gusto con un producto determinado.

Tras el aumento de Maduro que entró en vigencia el 1° de mayo, los precios experimentaron una violento incremento que dejó a más de uno sin habla. Cuando un kilo de milanesa de pollo costaba en el Mercado de Quinta Crespo entre Bs. 9 mil 500 y Bs. 10 mil 500, en el mes de abril, y el kilo de muslo y de pechuga oscilaba entre Bs. 6 mil y Bs. 6 mil 500, este jueves se conoció que todas esos costos variaron y lo pero del caso es que el incremento nuevamente pulverizó el aumentó que llevó a cabo el presidente.

Este jueves, en el mismo mercado, el producto presentaba nuevos precios, pues un kilo de milanesa estaba entre Bs. 11 mil 500 y Bs. 11 mil, y el kilo de muslo y de pechuga debía pagar entre Bs. 7 mil 200 y Bs. 7 mil.

María Bellorín, ama de casa, rechazó este aumento en los costos y no escondió su molestia ante el descontrol que hay en cuanto al valor de los alimentos. “Esto no se puede creer; en menos de dos semanas el pollo subió en más de mil bolívares. Todavía en las listas de los puestos del mercado no han borrado los precios viejos. Los mismos empleados le dicen a uno que no se fíe de lo que vea publicado en las listas”,denunció.

fuente El Cooperante.