“Maduro Dictador”: el pancartazo de los diputados de la AN

Los Diputados Winston Flores, Dinorah Figuera, José Brito, José Manuel Olivares, Miguel Pizarro, Marialbert Barrios, y Juan Andrés Mejía, desplegaron una pancarta en la AN que dice “Maduro Dictador” #elquesecansapierde

A post shared by Venezuela Al Día (@venezuelaaldia) on May 5, 2017 at 6:10am PDT