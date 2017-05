Néstor Reverol: Evaluamos la aplicación del Plan Zamora en el estado Carabobo

By

El régimen se encargó de armar a civiles, convirtiéndolos en paramilitares al merced de la ya acabada “Revolución” y el plan se les salió de las manos.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

Carabobo ha sido victima de actos vandálicos los últimos días, donde paramilitares y delincuentes se han encargado de saquear y destruir los negocios de alimentos, urbanizaciones privadas y empresas de la entidad, muchas de estas acciones avaladas por los cuerpos de seguridad del Estado como se ha demostrado en reiteradas ocasiones.

En este senido, Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó a través de sus redes sociales, que se reunió con organismos de seguridad del estado Carabobo, para coordinar supuestas acciones en materia de orden público.

Reverol, expresó que supuestamente tienen “45 bandas criminales identificadas, hemos solicitado a cuerpos policiales órdenes de aprehensión e ir a buscar a estos delincuentes”.

Por otra parte, detalló que en la actividad se encontraban autoridades de la Región Estrategica de Defensa Integral (Redi), Zona Operativa de Defensa Integral Central (Zodi-Central), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas (Cicpc), Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Ministerio Público.

Sin perder la costumbre y como una manera de cubrir sus acciones inconstitucionales, Reverol incriminó a la oposición venezolana en los actos vandálicos y aseguró que “Tribunales militares se encargarán de continuar todas las investigaciones que sean necesarias a estos TERRORISTAS contratados por la derecha”.

De igual forma, aseguró estar evaluando la aplicación del Plan Zamora en la entidad carabobeña. Es importarte recordar que este plan no es más que la militarización de la entidad y la participación de civiles armados, el cual el régimen llama “miliacianos”.

#AHORA Ministro Reverol: Estamos evaluando la aplicación del Plan Zamora en el estado Carabobo. pic.twitter.com/kjJP6OGb2M — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) May 5, 2017

Finalmente, reiteró que “nuestra misión es trabajar apegados a la Constitución para garantizar la paz nacional como lo ordenó nuestro presidente Nicolás Maduro Moros”.

Parece ser que los oficialistas del régimen aún no han caído en la realidad de que ni el país ni el régimen creen en sus mentiras Cortinas de humo que pretenden llevar a cabo el gobierno para hacer creer a la sociedad que ellos no son los principales responsables de la grave situación que no sólo vive el estado Carabobo sino Venezuela.