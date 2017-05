Maduro pidió convocatoria a la Constituyente… ¡a las vacas!

By

El presidente Nicolás Maduro dejó en evidencia que perdió por completo el juicio, para quien no le quedaba duda de que el militante del Partido Socialista Unido de Venezuela ya no estaba en sus cabales por las decisiones y acciones que lleva a cabo, es evidente que el extrabajador del Metro de Caracas no está completamente bien.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

La última demostración de ello fue este jueves cuando llevó a cabo una alocución en el Fuerte Tiuna, Caracas, donde entre otras cosas mostró un gran patio lleno de animales y comida. Sin embargo, en vez de hablar y pedirle las cosas a las personas, el señor fue tan loco que se puso a hablar con las vacas.

Aunque usted no lo crea, el presidente en plena cadena nacional de radio y televisión se puso a hablar con las vacas a quienes les pidió que contaba con ellas.

“Los convoco desde ya a la constituyente, quiero que voceros y lideres quiero que sean diputados y diputadas constituyente, me van a acompañar, o es que quieren guarimba, quema? quieren muertes? los que queremos paz y vida vamos a la constituyente”, expresó.

Este último mensaje lo refirió a las vacas, las cuales se aprecian en las imágenes, aunque se puede ver que hay personas que están detrás de los animales, hay quienes pueden intuir que Maduro ¿perdió el juicio y en su desesperación ahora incluso le pide a los animales que voten por él, para así lograr figurar en una elección, puesto que para nadie es un secreto que ni una “condominio”, podría ganar.