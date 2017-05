Las “inofensivas” fotos de la MET gala que causaron molestia entre los organizadores

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Parece que las autoridades de la más reciente gala MET no están muy satisfechos con la ceremonia y lo que resultó de ella. Este evento es conocido por su importante aporte a las artes y el reconocimiento a la misma, por lo que todos los años reúnen a un grupo importante de celebridades bajo una temática en particular, relacionada con algún artista, y así recaudar fondos que ayuden al desarrollo de la disciplina de las musas. Sin embargo, este año no fue nada parecido a esto, pues todos los invitados aparentemente se olvidaron del objetivo principal y decidieron utilizar la fiesta para otros fines. VAD

De acuerdo con algunas publicaciones en redes sociales, un grupo significativo de personalidades prefirieron saltarse la cena organizada por los donantes y ubicarse en el baño para hacer cosas que solo los “chicos malos” hacen. Una de las cosas que hicieron fue fumar cigarrillos dentro del recinto y publicarlo, gesto que no gustó para nada entre los organizadores.

Kylie Jenner fue la que desató la ola de comentarios negativos cuando publicó un selfie en el espejo del baño en el que se ven diversas celebridades, entre hombres y mujeres, posando para la fotografía. Sin embargo, fue lo que hicieron allí adentro lo que ocasionó molestias y generó discordias entre los más conocedores de arte en dicho evento.

De acuerdo a lo reportado por E!, juno de los miembros del MET habló con Page Six y señaló, “Como donador del MET, me sentí tan insultado al ver a todas estas ‘celebridades’ fumando y tomándose selfies en el baño. Más que todo es irrespetuoso con la colección de arte que necesita estar 100% libre de humo. Honestamente me gustaría que este gente fuese multada por la ciudad”.

Otra fuente del mismo portal asegura que un miembro del consejo del MET sintió no menos que horror cuando entró al baño de mujeres el lunes por la noche y encontró a un mar de estrellas con tanto desorden.

“El miembro del consejo salió inmediatamente de ahí y fue directo a quejarse con el equipo de Anna Wintour. Es muy irrespetuoso para el museo”, sentenció.

All goes down in the toilets. x Stella Una publicación compartida de Stella McCartney (@stellamccartney) el 1 de May de 2017 a la(s) 9:13 PDT

Fuente: E! Online