Joven que sufrió quemaduras en protestas pide salir a las calles por “Venezuela”

El joven que apareció incendiándose en la protesta del pasado miércoles 3 de mayo en Altamira, Caracas, imagen que conmociono al pueblo venezolano y al mundo, compartió este viernes un mensaje de lucha a toda Venezuela. VAD

Víctor Salazar Balza, uno de los jóvenes que sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo, luego de que una moto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), explotara al lado de él, manifestó al pueblo venezolano seguir en las calles en nombre de “Venezuela”.

“Salgan a la calle, no tanto en mi nombre porque eso a mi no me importa (…) salgan en nombre de Venezuela que eso es lo primero”, dijo desde la clínica Metropolitana, lugar donde se encuentra recluido.

Joven q terminó envuelto en llamas en la manifestación dl #3M en Altamira hace un llamado a salir a la calle x Vzla pic.twitter.com/Dobp90okl3 — G-ochos Recargados! (@EluinG) 5 de mayo de 2017

Salazar también agradeció a todos los venezolanos que lo ayudaron y lo siguen ayudando con las medicamentos y ayuda económica que ha recibido luego del incidente.

El joven originario del estado Bolívar fue estabilizado y se encuentra recluido en la unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Metropolitana.