Gustavo Elis rechazó los asesinatos ocurridos durante las protesta

Cómo no amar la tierra en que se nace y se vive, cómo no desear un país próspero y unido… Alcanzar los sueños amerita trabajar duro por ello, y hay que hacerlo juntos. Rezo para que no se derrame más sangre venezolana, para que superemos nuestras diferencias y trabajemos unidos por el futuro que todos soñamos para esta tierra de gracia. 🙌🏻🙏🏻

A post shared by GUSTAVO ELIS 🌎 (@gustavoelis) on May 5, 2017 at 6:06am PDT