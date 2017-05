Gabriela Vergara: Uniforme militar venezolano da asco

By

La modelo y animadora venezolana, Gabriela Vergara, se refirió a la situación actual por la que atraviesa Venezuela, tras las múltiples protestas que se han registrado en todo el país por las malas políticas que lleva a cabo el presidente de la república, Nicolás Maduro, y el evidente rompimiento del hilo constitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de un mensaje que publicó Vergara por medio de su cuenta en Instagram, se pronunció por los hechos de violencia que se han registrado en el país, sobre todo por la fuerte y brutal represión de la que han sido víctimas las personas que salen a las calles en acción de protestas para hacer respetar la constitución.

“Crecí con familiares y conocidos militares. Con amigas cuyos padres y hermanos pertenecían a la Fuerza Naval. Había que ser muy bueno, disciplinado e inteligente para cursar la carrera militar. Conocí a muchos que soñaban con estar allí pero no lo lograron. Años de estudio y dedicación. Era un supremo esfuerzo y desempeño que a través del mérito lograba ascenso y reconocimiento. Un standard muy alto. Un orgullo para todos. Yo quería ser una mujer militar. En ese momento no había admisión de mujeres a la fuerza más que por asimilación. Más tarde la vida tenía para mi otro destino. Y lo agradezco. No hay nada que vea con tanto asco en este momento con el uniforme militar venezolano”, comentó la venezolana.

Vergara rechazó los actos de violencia de los que se han validos los cuerpos de seguridad del estado, sobre todo la Guardia Nacional Bolivariana, debido a que por sus actuaciones más de una decena de venezolanos han perdido la vida.

“Son la deshora del país, malandros con prontuario, pusilánimes corruptos y cómodos, asesinos con licencia y/o tontos pobres maltratados para defender hampones. No hay mística ni norte. No hay coraje ni valentía. Que dolor sienten los que si pertenecieron a las viejas camadas que amaban al país. Que pena ver sus propios logros e insignias reducidas basura por el comportamiento de quienes hoy asesinan al pueblo que juraron proteger. Que podredumbre. Que tristeza. Que falta de relleno en esos pantalones. Cada vez comprendo más porque en la mayoría de los países estables los militares no tienen acceso al sufragio… por aquello de” el poder y las armas son una mala combinación” o porque otros ni siquiera tienen Fuerzas Armadas. Con defensores como estos, quien necesita enemigos?”, comentó la venezolana.