Estas son las 7 claves para un desayuno ideal

No es solo una, sino 9 las razones por las que no deberías salir de casa sin desayunar. Y, aunque los investigadores digan que empezar el día con un bol de helado puede beneficiar tu intelecto, los dietistas afirman que la fórmula del desayuno perfecto debería ser otra. Beatriz Larrea (nutricionista, health coach y experta en belleza holística) explica por qué la primera comida es tan importante y nos revela las claves para que sea lo más saludable posible. Su primera reivindicación no puede ser más clara: “¿Quién nos dijo que el desayuno debe ser un postre?”.

1. ¿Cómo afecta el desayuno a nuestro cuerpo durante todo el día?

Un buen desayuno evita problemas de hipoglucemia (la caída de los niveles de azúcar en sangre). Por ejemplo, si desayunas pan blanco, que no contiene nada de fibra y sí azúcares añadidos, y un zumo de varias naranjas, estás tomando una ‘bomba de azúcar’ que hará subir la insulina de tu organismo de forma precipitada y provocará que, a media mañana, tengas hambre y ansiedad. Y, entonces, picarás alimentos ricos en hidratos de carbono. Por lo tanto, desayunar bien es básico para controlar los antojos, tener energía a lo largo de la mañana y tomar mejores decisiones sobre tu alimentación a durante todo el día.

2. ¿Qué debe incluir un desayuno completo, saludable y equilibrado?

Lo primero que debemos preguntarnos es quién nos dijo que el desayuno debe de ser un postre. Pan, churros, bollos, tortitas con miel… Esos no son los ingredientes de un buen desayuno. La clave para crear un desayuno completo y saludable, al igual que una buena comida o una buena cena, es incluir los 3 grupos de alimentos. Estos son:

1. Proteínas: Nos hacen sentir satisfechas y son esenciales para mantener nuestros niveles de azúcar estables. Son indispensables para el correcto crecimiento, desarrollo y reparación de todo el cuerpo. Podemos incorporarlas al desayuno con huevos, yogur griego sin azúcares añadidos, pechuga de pavo (no el fiambre, pechuga de verdad), frutos secos, semillas de cáñamo o proteína vegana en polvo.

2. Hidratos de carbono: Son la principal fuente de energía, además de ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. Por supuesto, con ‘hidrato’ no me refiero a pan blanco, cereales procesados de caja, zumos de frutas o bollos. Estos alimentos no son hidratos, son azúcar. Sustituye estos hidratos simples por hidratos complejos, como cereales integrales de grano entero, copos de avena, centeno, espelta quinoa, tortitas de arroz y todas las frutas. Lo esencial es que tengan fibra.

3. Grasas saludables: También se necesitan para mantener los niveles de azúcar en sangre estables a lo largo del día, lo cual evitará que tengas hambre una hora y media después de desayunar. Ayudan a asimilar los nutrientes solubles en grasa y mantienen estable tu sistema hormonal. Puedes tomar frutos secos o sus cremas, aceite de oliva, aguacate, semillas de chía y lino, mantequilla de coco, aceitunas, semillas de calabaza, girasol…

3. ¿Qué aporte calórico debería tener el desayuno?

Yo nunca me enfoco en las calorías ya que no te dan la visión holística de un alimento. ¿Crees que el cuerpo va a procesar de la misma manera 1000 calorías de galletas que 1000 calorías de espinacas? Obviamente, no. Cada macronutriente se procesa de una manera diferente. Los bollos, por ejemplo, se van a convertir en grasa y las espinacas, por el contrario, en alimento para tu cuerpo. Un aguacate tiene muchas calorías pero es prácticamente la fruta más saludable del planeta porque se convertirá en alimento para cada de tus células, mientras que un refresco light, aunque tiene cero calorías, es lo peor para tu salud. Por eso, no debemos pensar en calorías sino en nutrientes. El nuevo paradigma es preguntarte si el alimento que vas a consumir puede fomentar tu salud y potenciar tu supervivencia a largo plazo. Un aguacate lo hace; un refresco, no.

No hay que pensar en calorías sino en nutrientes.

4. ¿A qué hora deberíamos desayunar?

Recomiendo dejar pasar unas 12 horas de ayuno entre la cena y el desayuno. Desayuna en el momento en el que sientas un poco de hambre. Cada persona es diferente por eso hay que aprender a escuchar a tu cuerpo. Si hacemos deporte a primera hora del día, es mejor tomar algún hidrato complejo, como medio plátano, entre 30 y 60 minutos antes de entrenar, y hacer un desayuno completo después, con hidrato, proteína y grasa. El hidrato nos dará energía y la proteína repone a los músculos.

5. ¿Qué pasa si desayunamos siempre los mismos alimentos, si estos son saludables?

Lo ideal es variar los alimentos, no solo porque cada uno tiene un aporte nutricional diferente sino porque, si comes algo mucho, probablemente, a largo plazo, te causará inflamación. Por ejemplo, ¿por qué existe tanta intolerancia al gluten? Además de porque es una proteína modificada y altamente inflamatoria, la razón principal es porque se consume en exceso, todos los días por lo menos 1 ó 2 veces. Eso poco a poco va dañando tu pared intestinal y acaba trayendo problemas. Para evitarlos, rota los alimentos, especialmente aquellos que tienden a causar problemas, como los cacahuetes, la soja, el huevo, los lácteos y el gluten.

6. ¿Podemos desayunar dulces, como tortitas, si son caseros?

Sí, pero no deberías hacerlo cada día, principalmente porque si contienen huevo, un alimento altamente alergénico. Como decíamos, lo mejor es variar de ingredientes en todas las comidas, incluido el desayuno. Puedes tomar tortias un día, pero al siguiente toma avena, un batido o una tostada. Algunos ejemplos de desayunos completos para ir variando serían:

– Porridge con leche vegetal, frutos rojos, semillas de cáñamo y almendras

– Smoothie con leche de almendras, arándanos, fresas, plátano congelado, mantequilla de almendra, chía, canela y semillas de cáñamo.

– Tortilla de huevos completos con verduras

– Tostadas integrales: de pan de centeno con pechuga de pavo y aguacate, de trigo sarraceno con hummus y aguacate…

7. ¿Qué desayuna habitualmente una nutricionista?

Me encanta desayunar batidos. Mi preferido llevo de leche de almendra, plátano congelado, fresas congeladas, mantequilla de coco, espinacas, semillas de cáñamo, vainilla y canela. Meto todo en la batidora y listo. Pero cualquiera de las recetas que comparto en mi cuenta de Instagram puede ser una buena opción, desde porridge hasta tortitas saludables y pudding de chía. Lo principal es ir variando y que cada comida incluya alimentos de los 3 macronutrientes.

Fuente: Glamour