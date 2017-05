Entre rumores y falsas noticias crece la angustia en Venezuela

“¡Leopoldo López está muerto!”. “¡Maduro huyó al exilio!”. Las falsedades sobre la crisis venezolana se expanden como la pólvora en las redes sociales, donde se libra otra batalla que genera desinformación e histeria colectiva. AFP

Un mensaje en Twitter de un reconocido periodista venezolano aseguró el pasado miércoles que López, el más emblemático de los opositores presos, había sido trasladado “sin signos vitales” desde la cárcel a un hospital militar de Caracas.

Decenas de miles lo replicaron, e incluso el senador estadounidense Marco Rubio aseguró tener confirmación del internamiento de López, incomunicado, según su familia, desde hace un mes.

#Venezuela regime denies media reports @leopoldolopez in hospital Easy to clear up.Allow wife access to him after preventing for over month

