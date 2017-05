En Portugal aún no creen que el pan desapareció en Venezuela

By

“No entiendo eso de que no hay pan”, “¿la gente allá no hace nada?”, “en Portugal no habríamos aguantado una medida como esa”, “no imagino un país sin panaderías, menos a Venezuela”; expresiones como estas se hicieron comunes entre los madeirenses, al abordar el tema de las intervenciones que ha ejecutado la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) en las panaderías.

Zeudy Acosta Paredes/Venezuela Al Día

Para algunas personas residentes en la isla, la situación resulta un “cuento difícil de creer”. En efecto, ocurre de manera general con la realidad que viven los venezolanos, muchos de ellos parientes de los madeirenses, por lo que hablar de la situación no es ajeno, aunque sientan que “no comprenden cómo es que un país tan próspero, ahora esté sumido en esa tragedia”.

En tal sentido, se puso de manifiesto que muchos de los propietarios de los locales que expenden el rubro, se fueron de Portugal hace décadas y desde entonces, tienen sus negocios “y nunca se había visto una situación similar. No tienen con qué producir”.

Al reconocer que la arepa es preferida por los venezolanos, afirman que dentro de la dieta siempre el pan ha tenido también un lugar privilegiado. Por ello, recalcan “Me parece una situación fuera de lugar, es decir la expropiación a estas personas que han luchado toda su vida para poder alcanzar algún objetivo, es un atentado a su libertad al trabajo, sus derechos civiles como ciudadanos.

Para los madeirenses, el Gobierno “amparado en leyes hechas a su medida, sólo ha servido para matar una parte de la población que genera trabajo, algo indispensable para poder hacer progreso y generar riqueza”.

Asimismo, al manifestar su incredulidad ante las medidas adoptadas señalan injusto “el estado de degradación en que se encuentra la cadena productiva”.

Se hizo notar el descontento ante el tema de las expropiaciones “No estoy de acuerdo que vayan por las panaderías o cualquier otro tipo de comercios, ya que un país no se construye con expropiaciones, sino todo lo contrario, se construye con esfuerzos y con mucho trabajo”. De igual forma se señaló “cuando trabajamos con mucho esfuerzo queremos ver los mejores resultados, no sólo para nosotros, sino también para toda la comunidad, y es por ello, que se necesita tener como garantía el respecto a la propiedad privada”.

De manera global, los madeirenses, aspiran que no se “pretenda seguir atacando al sector privado de la economía, porque finalmente el que termina más perjudicado es el pueblo, que ahora tampoco tiene acceso al pan”. “Yo no creo que hagan bien, van a destruir las panaderías también”.