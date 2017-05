Denuncian a Pastor que estafó a los residentes de Miami Gardens aprovechándose de su fe

By

Eric Readon suele aparecer en cualquier situación difícil que sucede en Miami Gardens. Un tiroteo, un acidente o cualquier otra tragedia. Por lo general aparece, se para frente a las cámaras de televisión y luego predica sobre los implicados haciendo lo correcto. Pero algunos dicen que el pastor no practica lo que predica.

Una investigación devela la cara real del pastor Eric Readon, de Miami Gardens.

Readon es el pastor de New Beginnings Iglesia Bautista Misionera en Miami Gardens. Pero, además de publicar en Facebook sus sermones, pone videos de las casas que aparentemente posee y alquila.

“Acabado otro proyecto. La casa grande es completa”, dice en un video.

Según dice en los videos, posee 23 plazas y varios proyectos en marcha a la vez.

“No recibimos ningún dinero de las subvenciones, ni préstamos”, dijo Readon. “Construimos todos nuestros proyectos de nuestro bolsillo”.

“Si usted me alquila y no paga su alquiler, se tiene que ir. Mi mamá se tiene que ir si no paga el alquiler”.

Presunta estafa

En octubre, Lakeysha Veal, una conductora de autobús escolar y madre de cinco hijos, vio imágenes en línea de una casa, propiedad de la esposa de Readon. Ella dio al pastor $ 2.500 en efectivo para alquilar el lugar y registró la transacción porque Readon no tenía un recibo.

“Me dijo que sus inquilinos se mudaban al final del mes y el lugar estaría listo en dos semanas”, dijo Veal.

Dijo que pasaron dos meses y Readon no le entregaba la vivienda. Así que con el tiempo fue a la casa, llamó a la puerta y preguntó a los inquilinos si se estaban mudando y ellos le dijeron que no.

“Ellos no se estaban mudando y no tenían idea de lo que les estaba hablando. Ellos se mostraron confundidos”, dijo Veal.

Cinco meses después de entregar su dinero, se registró la experiencia y se hizo una advertencia en los medios de comunicación social, porque Readon le estaba dando evasivas sobre la devolución del depósito. E incluso, la amenazaba.

Vía Miami Diario