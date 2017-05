Capriles: Pobres vacas, todo lo que toca Maduro lo vuelve leña

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, solicitó al sector productor del país que a rechazar el fraude madurista, como lo es “ese parapeto” que llama Constituyente. VAD

Mediante una publicación en su cuenta en la red social Instagram, Capriles se compadece de las vacas que mostró Nicolás Maduro la tarde de este viernes en cadena Nacional. “Pobres vacas”, dijo.

“Pobres vacas! Todo lo que toca este sr lo vuelve leña! A todo el sector productivo nacional le hacemos un llamado a rechazar el fraude madurista, no participar en ese parapeto que no es una Constituyente como plasma nuestra Constitución vigente! No avalen con su presencia la continuación de un autogolpe de Estado! El fraude madurista NO VA!”, compartió en la plataforma digital.

Pobres vacas! Todo lo que toca este sr lo vuelve leña! A todo el sector productivo nacional le hacemos un llamado a rechazar el fraude madurista, no participar en ese parapeto que no es una Constituyente como plasma nuestra Constitución vigente! No avalen con su presencia la continuación de un autogolpe de Estado! El fraude madurista NO VA! Una publicación compartida de Henrique Capriles Radonski (@hcapriles) el 5 de May de 2017 a la(s) 5:53 PDT

El gobierno revolucionario convocó este viernes a la oposición venezolana a sentarse a dialogar sobre el proyecto de la Constituyente, propuesta que ha sido negada hasta los momentos por algunos lideres opositores.