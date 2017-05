En vídeo: Los últimos minutos de Armando Cañizales cuando se enfrentaba a la GNB

Mi gente, aquí están las imágenes, minutos antes que fuera asesinado #ArmandoCañizalez. El chamo siempre estuvo adelante. Si fue una bala, una bomba o un perdigón que lo determinen las investigaciones.

A post shared by Luis Olavarrieta Rodriguez (@olavarrietaluis) on May 3, 2017 at 5:55pm PDT