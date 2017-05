Vergonzoso: PNB ataca a voluntarios de la Cruz Verde (Video)

Tomo las palabras del médico Juan C. Rodríguez: “Ni siquiera en la guerra se agrede al personal médico y paramédico, como lo hicieron hoy estos oficiales contra los jóvenes y voluntarios de la #CruzVerde ” ¡Qué vergüenza! – Mi respeto hacia cada uno de los que forman parte de la #CruzVerde y hacia mi doctor @alejandropazosr por arriesgar su vida en esta causa

