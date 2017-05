Lilian Tintori duda sobre veracidad de fe de vida de Leopoldo

By

La defensora de los derechos humanos y esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, habló sobre la fe de vida del líder de la oposición y coordinador nacional del partido Voluntad Popular e indicó que duda de la veracidad de esa muestra.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

En compañía de varias mujeres algunas militantes de la Mesa de la Unidad Democrática, Tintori rechazó que la muestra de fe de vida de su esposo sea completamente cierta.

“Para mi la fe de vida es falsa, la fe de vida es ver a Leopoldo. Hasta que no lo vea no vamos a saber que pasó… y no solo es el caso de Leopoldo López es el caso de Venezuela, nos reprimen y sabemos de donde son esas balas”, explicó.

Por otra parte, se refirió a los hechos de violencia de los que han sido víctimas las personas que protestas contra el régimen de Maduro, y criticó la forma de represión tan violenta de la que son víctimas los venezolanos.

Le exigió a Vladimir Padrino López la razón por la cual manda a los militares a “disparar de esa forma brutal”. “Las imágenes están ahí, solo el día de ayer hubo 400 heridos”.

“Estamos todas unidas, estamos luchando, hay que hace un balance del día de ayer, y ayer cumplimos un mes en la calle en protesta pacífica, y ha sido el día más violento por la represión brutal de Nicolás Maduro, que recae en el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien da la orden de reprimir y disparar, lo sabemos, también sabemos quiénes son los responsables, y los mismos militares no lo quieren hacer porque de ese lado esta su familia.

Lamentó los hechos en los que varios diputados de la Asamblea Nacional resultaron afectados por la situación de violencia que vivió el miércoles en caracas, entre ellos Freddy Guevara, Julio Montoya y Miguel Pizarro.