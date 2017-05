Guardia civil español evita por Twitter suicidio de adolescente

La serie de Netflix “Por 13 razones”, está generado controversia sobre si su trama incita o no al suicidio. De acuerdo a la información que reseña el diario español ABC, desde el 2015 se ha incrementado en 75% los casos de acoso escolar, según el “I Estudio sobre el bullying según los afectados”, elaborado por la Fundación ANAR.

Sin embargo, en España se conoció que el psicólogo y Guardia Civil, Raúl Narváez, se convirtió en héroe al salvar la vida de una joven malagueña, quien tuvo la intención de suicidarse.

A través de un tuit que publicó el funcionario de seguridad, donde agradece y hace un llamado a detener el bullying, una joven se interesó e inició una conversación por mensajes privados con Narváez.

“La chica pensaría que era una cuenta oficial o algo así. Tuve la duda de si me tomaban el pelo, pero preferí confiar porque era importante. A través de esta red social, confirmé que sus mensajes mostraban tristeza y desesperación”, explica el agente. Además, asegura que una de las primeras vías de actuación ante estos casos es tranquilizar y no minusvalorar el riesgo. De modo que su intención fue que la joven se durmiera y no hiciera nada de lo que se pudiera arrepentir. “No quería dejarla sola hasta verla tranquila. Después, esa noche, no dormí nada”, sostiene.

Los mensajes de Whatsapp que recibía la muchacha en el instituto iban eran tales como: “Puta, muere”, “tú sabes que estorbas, ni tu madre te quiere”, “suicídate y seremos felices, bicho”, “ballena” o “foca”. “El acoso era brutal. Es un caso sostenido en el tiempo, que se agudizó en septiembre tiene episodios este mismo mes de abril y al menos ha durado medio año”, relata el Guardia Civil.

“Soy psicólogo. Si necesitas ayuda, escríbeme en privado y te ayudaré en lo que pueda”. Estas fueron las palabras de Raúl Narváez con las que salvó la vida a la adolescente.

