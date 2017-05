Greivis Vásquez no se quedó callado ante crisis de Venezuela

By

En horas de la mañana de este jueves, el basquetbolista venezolano Greivis Vásquez, se pronunció ante las muertes ocasionadas por el uso desmedido de la fuerza durante las manifestaciones de ciudadanos venezolanos para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el presidente Nicolás Maduro.

Las muertes en Venezuela no pueden ser cifras, nos tienen que doler a todos. No podemos seguir matándonos unos a otros. ¡Basta de violencia! — Greivis Vasquez (@greivisvasquez) 4 de mayo de 2017

El ex Buck de Milwaukee, escribió en su cuenta de Twitter que “las muertes en Venezuela no pueden ser cifras, nos tiene que doler a todos. No podemos seguir matándonos unos a otros. ¡Basta de violencia!”.

Vásquez no es el único deportista que se ha pronunciado, la ciclista olímpica venezolana Stefany Hernández utilizó su cuenta en Instagram para pronunciarse sobre la situación que se vive en las calles de Venezuela.

Con información SuNoticiero