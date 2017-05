El Joven arrollado por la GNB que auxilió a Bassil Da costa en 2014

#EXCLUSIVA #PrimeraParte Ésta es María Auxiliadora de Yammine, madre de Pedro Michell Yammine Escobar, quien permanece en terapia intensiva luego de ser arrollado dos veces por una tanqueta de la Guardia Nacional este miércoles 03 de mayo. Ella nos ofrece detalles sobre el parte médico de su hijo en este momento.

