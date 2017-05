Dudamel se rebela y manda mensaje a Nicolás

El famoso director sinfónico y operístico venezolano, Gustavo Dudamel, en los últimos años ha sido duramente criticado por su evidente apoyo al gobierno chavista, y además, por no hacer uso de su fama mundial para informar lo que sucede en Venezuela. Dudamel quien ha estado en boca de muchos en los últimos días precisamente por su hermetismo con los hechos de violencia en el país, ahora al parecer trata de reivindicarse.

Redacción Venezuela al Día

El músico catalogado como “El hombre que rejuvenece la música clásica”, y quien es conocido a nivel mundial por su talento con la batuta, intentó tener un primer pronunciamiento hace unos días dadas las criticas a su silencio. En esa oportunidad tal intensión fue completamente sesgada y rechazada por los venezolanos, ya que en su discurso solo se limitó a pedir una solución entre los líderes políticos que convergen en Venezuela.

I call on the political leaders to find the necessary ways to solve the crisis in Venezuela #DudamelVenezuela pic.twitter.com/YvaEhbCnRD

— Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) 25 de abril de 2017