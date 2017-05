Contundente mensaje que le envió Servando Primera a Maduro

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El cantante venezolano Servando Primera envió este jueves un mensaje al presidente Nicolás Maduro ante la crítica situación que atraviesa Venezuela.

“Presidente Nicolás Maduro no veo opositores o chavistas muriendo, veo compatriotas, me duelen igual, sin ambas manos no es fértil la siembra“, señaló en su cuenta de Twitter.

Presidente @NicolasMaduro no veo opositores o chavistas muriendo, veo compatriotas, me duelen igual, sin ambas manos no es fértil la siembra — Servando Primera (@servando) May 4, 2017

No es la primera vez que Servando fija posición, hace días repudio las burlas del líderes del Gobierno incluido el propio presidente Nicolás Maduro en contra de los opositores que tuvieron que cruzar el río Guaire para huir de la represión.

“En el Güaire no hay tanta mierda como en el corazón de quienes se alegran viendo a compatriotas muriendo“, escribió Servando en su cuenta en Twitter.

En el Güaire no hay tanta mierda como en el corazón de quienes se alegran viendo a compatriotas muriendo. — Servando Primera (@servando) April 20, 2017

Con información El Cooperante