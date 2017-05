Caterina Valentino, la reportera estrella que le pone corazón a las protestas

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Se les ve en todas las marchas pacíficas convocadas por la alternativa democrática, vestida con camisa blanca, y armada con micrófono y teléfono celular cubriendo la noticia. Es Caterina Valentino, periodista y reconocida modelo internacional que ha decidido poner alto en su agenda para enterar al mundo de la dura represión que el último mes se ha registrado en las calles de Venezuela.

Pedro Eduardo Leal/Venezuela Al Día

“Lo hago por el amor profundo que siento por este país y es que realmente estamos comprometidos con Venezuela, con sus jóvenes, con sus estudiantes. Yo siento que tenemos un país maravilloso y que no tenemos por qué entregarlo, siempre lo he dicho ´los sueños no se pretenden, los sueños se conquistan´, y si capaz a nosotros nos ha tocado una conquista muy difícil pero estamos obligados a hacerlo”, sostiene.

En entrevista exclusiva con Venezuela Al Día la conductora de Contigo en la emisora La Romántica, asegura creer que “estamos viviendo no los capítulos finales, sino los capítulos cumbres de esta historia. Ojalá y tenga un final feliz.”. Esto lo sustenta en que la sumatoria de la presión popular y las exigencias de la comunidad internacional, además del quebrantamiento importante que asegura existen en el oficialismo, muy pronto darán sus frutos.

La también protagonista de las protestas encabezadas por artistas y personalidades, agrega cambió la comodidad de un estudio por estar con la gente en la calle, convencida en que pronto llegará el día en que todos los venezolanos se abracen en libertad. “Es falso que las clases populares están con el gobierno, esta gente quiere volver a la Venezuela en la que yo crecí, donde se les permitió la movilidad, la gente quiere que le devuelvan la capacidad de soñar en este país”, puntualiza.

El país pareciera estar entrampado, por un lado la oposición no puede dejar la calle, por otro lado está el gobierno que pareciera no tener más opción que reprimir…

-Estamos viviendo no los capítulos finales, sino los capítulos cumbres de esta historia. Por primera vez en Venezuela tenemos una comunidad internacional de nuestro lado; y, a diferencia de 2013, no tenemos un país picado en dos, sino que ocho de cada 10 venezolanos quiere un cambio. Tenemos además una dirigencia política en la calle recibiendo gases, devolviendo bombas, es decir, por primera vez tenemos un coctel de factores muy interesantes.

Siento que estos dos bloques, tanto la oposición como el oficialismo están jugando al desgaste del otro, la diferencia es que hoy la oposición, esa inmensa mayoría de venezolanos, tiene a su favor la voluntad de seguir. Por todo esto creo que si bien esto no se acaba mañana, hemos ido ganando espacios importantes.

¿Ganando espacio la oposición o perdiendo terreno el gobierno?

-La gente ha perdido el miedo, por eso creo que va a tener que llegar ese momento en que el Gobierno reconozca que deben sentarse a negociar. Esta situación es insostenible, económicamente estamos muy mal, y el Gobierno del presidente Maduro cada día más deslegitimado. Tiene que llegar ese momento, y es que desde el propio oficialismo sabemos que hay sectores que están pidiendo que cese el radicalismo, que se pongan del lado de la gente, incluso están pidiendo que se convoque a elecciones.

¿Sectores populares, esperanza o amenaza en esta lucha?

-Yo nací en Catia, cosa que mucha gente no sabe, y en mis recorridos por estos sectores nos damos cuenta que ya la gente aquí no tiene nada que perder, no tenemos comida ni seguridad, por lo que están dispuestos a que pase lo que tenga que pasar en la calle.

La clase media, por años, ha hecho todo en este país, pero desde que comenzó esta ola de protestas la gente de nuestros sectores populares comenzó a salir. Es falsa la estigmatización absurda que la gente de nuestros sectores populares sigan apoyando esto que está pasando, quieren un cambio.

Con todo lo que está pasando, el pueblo venezolano volvió a ser uno en la calle, vemos a la gente del este y el oeste unida, protestando, exigiendo pacíficamente sus derechos. Esta ola de protestas ha reivindicado la valentía de los venezolanos. Clases populares, al igual que la poca clase media que queda en el país, está pidiendo un cambio.

Hay muchos caballitos de batalla reportando en la calle, mientras los grandes medios parecieran tener una camisa de fuerza. ¿Qué opinión te merece esto?

-Yo he sido muy enfática en que el periodista no es el medio. Se de periodistas que trabajan para televisión abierta que recogen las imágenes, que buscan la información y cuando llegan al canal no se los transmiten. Se que muchas veces arriesgan sus vidas sin ni siquiera tienen la indumentaria necesaria para poder salir a enfrentarse a lo que uno se enfrenta en la calle.

A todos los que trabajamos en medios de comunicación nos han llamado para preguntarnos qué dijiste tú, qué comentario hiciste, cuidado que te están escuchando; me pasa todos los días pero no por eso voy a dejar de informar, no por eso voy a dejar de ser una plataforma importante en un país que requiere de tanta información.

Creo, y esto lo dice a quien le cerraron un programa de televisión exitoso como “Hay Corazón” y dejo de transmitir “Zona Trending” por la inseguridad del país, que hay muchas formas para que, inteligentemente, podamos transmitir la noticia, obviamente entendiendo el momento complicado que vivimos sin autocensurarnos.

¿Más allá de estos temores a las presiones, no tienes miedo de ser una víctima más de periodistas agredidos?

-Obviamente a mí me da miedo, primero porque vivo de mí, de mi físico, de mi cara, la Caterina que trabaja en el exterior, una Caterina glamorosa, el tema es que en este momento estoy en el rol de la periodista que le mete el pecho a esta lucha. Hoy Venezuela demanda de mí y mientras pueda seguir suspendiendo compromisos en otros países lo voy a seguir haciendo.

¿Qué le dice la Caterina figura pública a Nicolás Maduro?

-El presidente tiene que escuchar a la gente, lo que ocurrió en San Félix, en Villa Rosa, el rechazo a sus funcionarios en la calle… Tienen, y esto incluye a quienes lo acompañan en el gobierno, que escuchar a la comunidad internacional, y a todos esos venezolanos que siguen apostando al rescate de la democracia, de la institucionalidad.

¿No hay pasarela del mundo que en este momento se iguale con las calles de Venezuela?

-Yo creo que no hay un mejor escenario para mi hoy que la autopista, con mi gente y sobre todo con los jóvenes de este país.