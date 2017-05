Aporrea: Maduro desea lanzar al olvido la constitución de Chávez

By

El portal simpatizante del gobierno revolucionario, Aporrea, público este jueves un artículos de opinión en el que critican el mandato del presidente Nicolás Maduro y su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. VAD

La columna firmada por Yuri Valencillo, quien resalta: Si Chávez se “equivocó con la constitución” (su obra). También se equivocó con Maduro…, rechaza la propuesta de Maduro y asegura que “Maduro desea lanzar a las llamas del olvido la constitución de nuestra y de Chávez”.

Asimismo manifiesta que Maduro no ganaría ni una elecciones de condominio, porque el venezolano de ambos bandos políticos sabe que la crisis que se consume a Venezuela es gracias a él y a cada uno de los miembros de su gabinete Ejecutivo.

A continuación el texto integro:

Los partidos políticos tienen una capacidad muy grande para hacer obedientes y sumisos a más de un militante, si esos que en el pasado llegaban a exponer su opiniones, diferencias, propuestas en alta y clara voz. El PSUV no es la excepción y entonces vamos viendo como todos o muchísimos se van plegando al mandamás y entre el asegurar el pan del día siguiente o el pan futuro van aquellos altivos de rodillas ante el nuevo señor.

Con esto o aquella máxima de PRIMERO EN TIEMPOS, PRIMERO EN DERECHOS al parecer se la pasa por el arco de triunfo y las elecciones de gobernador no se dan por obra y gracia de quien debería convocarlas, miedo y más miedo que destilan y la gente sale a la calle, claro que hay excesos terribles, excesos espantosos, pero acaso alguna ocasión y en cien ocasiones nosotros no salimos a la calle a protestar ¿ acaso es mentira que salimos a la calle a manifestar nuestro desacuerdo con un sistema que consideramos injusto e inhumano, acaso es mentira?

La situación del país es dramática falta de pan, de medicinas, falta de presos por peculado, falta de cuentas claras, falta de amor a la patria por parte de los sectores militares y es que voy creyendo que si le ponemos un polígrafo al Ciudadano Presidente cuando sale en cadena sabríamos que el polígrafo no resistiría esa avalancha de cuentos, que resistimos día tras día.

Maduro no ganaría una elección ni en su condominio, como tampoco la ganaría ninguno de los miembros de su gabinete, es inexcusable lo que acontece en Venezuela hoy, no solo el saqueo de la panadería más cercana o la amenaza de algunos delincuentes, también lo es la perdida, el extravió, él no sé dónde quedaron decenas de miles de millones de dólares, la improductividad del campo, el cobro de vacuna en el campo y la ciudad, el terror a los aumentos, el pánico a caer enfermo.

Si la Constitución de chavista fue la obra de Chávez y de un pueblo y Maduro esta contra el legado de Chávez simplemente Maduro esta contra Chávez, sería muy difícil decir que nos gusta la obra de Miguel de Cervantes Saavedra y lanzar a las llamas EL QUIJOTE. Maduro desea lanzar a las llamas del olvido la constitución de nuestra y de Chávez.

Y estoy casi seguro que en esa nueva propuesta se darán los argumentos legales y no justos para la venta de PDVSA y claro del Arco Minero del Orinoco, negocio que al parecer la Fiscal General pudo evitar por su valiente y digna posición.

Las batallas callejeras queramos o no se están dando, con excesos de parte y parte lo cierto es que de seguir así. El Arco Minero y PDVSA hacen que más de uno de esos jefes del miedo se acaricie las manos, saque cuentas mentales y es que se va corriendo el velo y notando que a Maduro y su equipo, nunca les intereso Chávez o si les interesa es destruir su obra y su palabra plasmada en la Constitución, Claro que tengo gobierno pero no me representa…

Con información de Aporrea