Tarjeta de Movilidad Fronteriza cayó en manos de los bachaqueros

Hasta ocho mil bolívares están pagando los ciudadanos venezolanos en algunos cyber de San Antonio para obtener la constancia de pre registro de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que es exigida con carácter obligatorio por Migración Colombia para ingresar a la frontera neogranadina.

José G. Hernández/La Nación.

Desde el pasado lunes 1 de mayo, venezolano que no porta dicho documento no puede cruzar la frontera colombo-venezolano y ello ha obligado a la gente a pagar desde 5 mil hasta 8 mil bolívares en los citados lugares para obtener dicha constancia que Migración Colombia emite completamente gratis, a través de su portal digital.

En varios cyber de esta población la gente hacía cola para que le efectuaran el procedimiento de llenar el formulario y descargar la constancia de preregistro de la Tarjeta en el portal de Migración Colombia.

Algunas personas que estaban en la fila manifestaron que solo presentaban la cédula y pagaban los 8 mil bolívares “y ahí se encargan de hacer todo”.

Para la obtención del documento se requiere tener digitalizados la cédula de identidad, una fotografía fondo blanco, registro electoral y constancia de residencia de la persona.

Los datos personales, país de nacimiento, lugar de residencia y los documentos digitalizados se cargan en el sistema en línea y de hacerlo correctamente, el usuario recibe de manera inmediata en su correo personal la constancia de preregistro, la cual debe imprimir y plastificar para presentarla junto con la cédula de identidad a los funcionarios de Migración Colombia en el paso por los puentes internacionales.

Muchas de las personas que estaban pagando para obtener el documento migratorio venían de otras entidades de Venezuela y desconocían de la exigencia del mismo. Pagaban para obtenerlo y así poder continuar hacia el vecino país, ya que si no tenía la constancia de preregistro los funcionarios de Migración Colombia no permitían el ingreso a ese país.

El trámite de este documento se ha convertido en un negocio para unos en la frontera, pues personas que vienen del interior de Venezuela y desconocía de la implementación del mismo u otras que no tienen acceso o no manejan Internet, no les queda otra opción que pagar para obtenerla, arriesgándose a que la misma pueda ser ilegal.

Migración detecta constancias “montadas”

Autoridades migratorias colombianas ya han detectado en el punto de control del puente Simón Bolívar, constancias de preregistro de personas que fueron “montadas” sobre el documento legal de otro usuario.

