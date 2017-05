Norkys Batista cuestionó la “suspensión” de armas en Venezuela

Eeel RECONTRARECOOOO DSM 😡 #HDP miiiren a los soldaditos verdes COMPLICES DEL MALANDRAJE…😡aaahoraaaa bien.. Suspendieron el porte de Armas, yy LA SUSPENSIÓN DE LOS COLECTIVOS MALANDROS?????😡😡😡😡 #NorkysBatista #Dictadura #CaraETabla #sosvenezuela #Repost @hcapriles with @repostapp ・・・ Que el #mundo lo vea! Están grabados! Hace un rato en la Urbina, #pistolas en mano amparados por efectivos #GNB No van a poder ocultar sus desmanes y los vamos a derrotar los #venezolanos

A post shared by Norkys Batista (@norkys_batista) on May 2, 2017 at 12:33pm PDT