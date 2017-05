Marco Rubio preocupado por “estado crítico” de Leopoldo

Venezuela y el mundo están atentos ante la situación de Leopoldo López. El miércoles en la noche el periodista Leopoldo Castillo anunció en Twitter que el líder opositor estaba siendo trasladado al Hospital Militar sin signos vitales. VAD

Las redes sociales explotaron, al igual que miles de reacciones aparecieron en cuestión de minutos. Desde Estados Unidos, el senador Marco Rubio alertó sobre la salud del preso político e hizo eco de la información que maneja el entorno de López.

I have confirmed @leopoldolopez has been taken to a military hospital in #Venezuela in very serious condition.

Cabe acotar que tanto la esposa como el abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez y Lilian Tintori respectivamente, anunciaron que no sabían nada del paradero del dirigente político.

Just a few weeks after this meeting and tweet her husband @leopoldolopez was rushed from jail to hospital in grave condition https://t.co/Hrj2PN1Aea

— Marco Rubio (@marcorubio) 4 de mayo de 2017