Los mismos que aseguraron que Chavéz estaba vivo hoy desmiente intoxicación de Leopoldo

La noche de este miércoles el diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desmintió los supuestos rumores de la muerte del preso político, Leopoldo López. VAD

Durante su programa con “El Mazo Dando”, Cabello aseguró que “la derecha está desesperada. Al Mounstro de Ramo Verde no se le ha hecho nada”.

“Ahorita me dice Hernán y que están inventando no sé qué cosa que le hicieron al monstruo de Ramo Verde, no, al monstruo de Ramo Verde no se le hizo nada, él le hizo a 43 venezolanos, los mandó a asesinar, es distinto, está allá en su cueva, metido, como debe ser por los próximos 13 años como debe ser por asesino, aquí tiene que haber justicia para que haya paz, se inventan que a Leopoldo López le hicieron no sé que cosa, pa’ montar un show lindo y bello”, sentenció.

ÚLTIMA HORA | Diosdado ante rumores sobre Leopoldo López: “La derecha está desesperada. Al Mounstro de Ramo Verde no se le ha hecho nada” pic.twitter.com/VUBiEOlF2c — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 4 de mayo de 2017

Mediante las redes sociales un mensaje publicado en la cuenta e Twitter del periodista venezolano, Leopoldo Castillo, indicó que: “Información,traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación”.

Hasta los momento no se ha confirmado nada y se maneja que la cuenta en la plataforma digital de Castillo fue hackeada.

Información,traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación. — Leopoldo Castillo (@elcitizen) 4 de mayo de 2017

Vale la pena recordar que algunos voceros del gobierno, incluyendo al ministro de Información, de ese entonces, ensayaban tesis sobre la supuesta mejoría de el fallecido Chávez en Cuba. Sin embargo, los rumores de que había muerto -o no estaba en facultades para seguir gobernando- seguían creciendo. El 14 de febrero de 2013 la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela publicó una fotografía de las hijas de Hugo Chávez, María Gabriela y Rosa Virginia, posando con la edición del diario cubano Granma en el hospital de La Habana, donde estaba siendo tratado el mandatario. Después de su muerte se conocería que para el momento de esta foto, Chávez había perdido la capacidad de hablar.

El 18 de febrero Chávez fue trasladado desde Cuba e ingresado en el Hospital Militar de Caracas. En la tarde del 5 de marzo de 2013 Nicolás Maduro anunció su muerte, en cadena nacional de radio y televisión, rodeado de la nomenclatura chavista.

Resultará difícil para los venezolanos creer en los mismo voceros que no dudaron en mentir con la salud de su “líder supremo”

