La nueva canción de Harry Styles dio de qué hablar, mira por qué (Video)

Los días como miembro de una ‘boy band’ aparentemente se terminaron para Harry Styles. El joven cantante finalmente ha lanzado su nuevo material musical como solista y, a pesar de que es un sonido completamente diferente al que estaban todos acostumbrados a escucharle, sus canciones han dado la vuelta al mundo y están dando mucho de qué hablar. VAD

El más reciente estreno de Styles se titula Sweet Creature, y algunos críticos al escucharla aseguran que, por momentos, suena como si fuera una canción del famoso compositor John Mayer. Cabe destacar que el nuevo estilo del ex miembro de One Direction tiene algunos ritmos de old rock y algo de folk, por lo que puede tener cierta similitud con Paradise Valley, el álbum de 2012 de Mayer.

De acuerdo a lo que reporta E! Online, se dice que Mayer escribió su canción Paper Doll en respuesta a Dear John de Swift. Por su parte, recientemente el propio Styles se abrió por primera vez sobre su relación con Taylor e incluso se atrevió a decir que su disco estaba inspirado en uno de sus viejos amores. ¿Hablaba de Taylor? Después de todo se dice que Style y Out of The Woods son temas que Swift escribió pensado en Harry.

Fuente: E! Online