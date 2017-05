Incertidumbre sobre paradero de Leopoldo López

El preso político venezolano Leopoldo López ha permanecido aislado durante más de 37 sías, sin que sus familiares o abogados hayan tenido contacto con él.

Hoy el tuit del periodista Leopoldo Castillo prendió las alarmas sobre el estado del dirigente político, condenado a más de 14 años en la cárcel de Ramo Verde.

Mi cuenta no ha sido hackeada , siento compartir esa información

Lilian Tintori, esposa del preso político detenido en la cárcel de Ramo Verde, anunció que se dirigía al lugar para pedir ver a su marido. La mujer y los abogados señalaron que no tienen información sobre el líder opositor desde el pasado 6 de abril y su familia no puede verlo.

Conmoción mundial:

Lilian Tintori y la mama de Leopoldo en las puertas del Hospital Militar ante RUMORES del estado de su salud .No les responden

Porque la Mud y la asamblea nacional no se pronuncia sobre Leopoldo…. porque no acompañan a su esposa y su madre? Donde está la unión?

Llámenme pesimista pero no me sorprendería que Leopoldo lleve días muerto o grave, (por eso no permiten que Lilian pueda verlo).

