Varela reveló que ordenó “reducir” a los internos alzados en Puente Ayala (Video)

La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, reveló ella había ordenado a un grupo de reclusos del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala, “proteger a la población penal y reducir” a los internos que se habían alzado en busca de un supuesto cambio de gobierno en el recinto. VAD

Durante una entrevista en el programa de José Vicente Rangel. Valera aseguró ella había recibido una llamada de un grupo de reclusos, con quienes venía sosteniendo conversaciones para lograr implementar en esa cárcel del estado Anzoátegui el nuevo régimen penitenciario.

“Me llaman en horas de la madrugada del día martes para miércoles y me dicen que había una situación violenta. Me llaman los mismo privados de libertad, porque ahí por supuesto no está el régimen y tienen teléfonos celulares con los que uno se comunica con ellos, ¿no?. Y me dicen que había un hecho violento porque intentaron asumir… un grupo de privados de libertad intentó asumir el control del penal. Entonces yo les dije: ‘¿Ustedes quieren la transición?, ¿ustedes quieren el nuevo régimen, verdad? ¿Sí? … Protege, Protejan a la población y REDUZCAN al grupo que se alzó, y quiero saber cuál es motivo y cuáles son sus peticiones…’”, explicó Varela. Horas más tarde se registró una reyerta que dejó 15 muertos y decenas de heridos en el penal.

Asimismo indicó que en 88 centros penitenciarios del país, que representan el 98% del total de los penales, se ha instalado el nuevo régimen penitenciario que busca “transformar” a los privados de libertad en hombres útiles para la sociedad y añadió que no existen los denominados “pranes”.