Ocariz exigió que se investigue lo ocurrido en La Urbina y El Llanito

El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, denunció que los hechos violentos registrados en esa jurisdicción este martes dejaron 11 personas heridas, un edificio violentado y varios vehículos desvalijados.

“Exigimos una investigación de verdad, porque tenemos fotos y videos donde se ven personas armadas en el sitio, actuando sin ningún tipo de limitaciones. Estos hechos deben ser castigados e investigados, porque resultaron heridas 9 personas, entre las que se encuentra un menor de edad, un funcionario de Polisucre y 2 funcionarios de la Guardia Nacional”, expresó Ocariz en un balance ofrecido a través de Periscope.

1. Hoy en las 2 situaciones complicadas en La Urbina y El Llanito hubo represión con lacrimógenas, durante las primeras horas de la protesta — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) May 2, 2017

Asimismo, indicó que en dos edificios ubicados en La Urbina, hubo represión, con bombas lacrimógenas y también personas armadas vestidas de civil. “Están los videos e imágenes, estas personas tiraban piedras a los edificios, dispararon, rompieron muros y robaron vehículos de los edificios”, expresó el alcalde.

2. Luego llegaron grupos irregulares civiles armados disparando, desvalijando vehículos y sembrando terror en nuestros vecinos!! — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) May 2, 2017

Señaló que en La Urbina y El Llanito se suscitaron actos violentos contra los vecinos y la propiedad privada, cuando sujetos ingresaron a la fuerza a un edificio rompiendo las paredes y desvalijaron varios vehículos.

3. #PoliSucre repelió a estos grupos irregulares armados y producto de eso resultó herido uno de nuestros funcionarios. — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) May 2, 2017

Reiteró que las policías municipales no tienen competencia en materia de orden público. “Las policías municipales en todo el país no tienen ni los equipos ni competencia de orden público. La labor de la Policía de Sucre es llegar al sitio, estar con los manifestantes y buscar mediar para lograr la libre circulación de los vecinos, si esto no se logra, la policía se mantiene en el sitio pero no puede actuar ni reprimiendo, ni tampoco en materia de orden público, porque no es su competencia”, puntualizó el alcalde.

4. Hoy resultaron heridas 11 personas. Exigimos que se investiguen estos hechos! Existen fotos y videos que ya la opinión pública maneja! — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) May 2, 2017

5. Entre los heridos un joven de 14 años, 3 funcionarios de la GNB y el resto son civiles. Todos fuera de peligro. — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) May 3, 2017

6. En La Urbina grupos armados también quemaron 3 apartamentos, @PCsucre y BomberosMetropolitanos controlaron todo a tiempo. No hubo heridos — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) May 3, 2017

Con información El Cooperante