Jean Machi regresa a las mayores con Marineros

El lanzador venezolano Jean Machi recibió la noticia de su llamado a Grandes Ligas por parte de Marineros de Seattle, algo que tomó con bastante alegría luego de un inicio perfecto en AAA.

“Gracias a Dios me siento contento, de verdad este año vine bien preparado, empecé mi temporada en AAA, me había ido bien durante estos ocho juegos en AAA, gracias a Dios me están dando una nueva oportunidad, recibí la noticia el lunes en la noche”, comentó el lanzador quien lanzó ocho juegos sin permitir anotaciones, luego de ocho actos en blanco, en los que recetó cuatro ponches, permitió un boleto y toleró siete imparables.

Para Machi tener un buen inicio o buen momento no es algo nuevo en su carrera, en el 2014 tuvo la oportunidad de tener 22 entradas y dos tercios en blanco de forma consecutiva en Grandes Ligas, por lo que mostraron con el Tacoma Rainiers en AAA, era cuestión de mentalidad positiva y de constancia en la lomita, “La racha más larga que tuve fue en el 2014 cuando estaba en Grandes Ligas con San Francisco, estuve 22 innings y dos tercios sin permitir carreras, aquí tuve una confianza en mí, similar, siempre estuve positivo en mis lanzamientos, cuando uno tiene esa mentalidad las cosas salen como uno quiere, es algo importante, ahora a seguir haciendo el trabajo en donde me ponga el manager en Grandes Ligas”, comentó Machi quien se estrenará esta semana con su tercera organización en las mayores luego de perteneces a Gigantes de San Francisco y Medias Rojas de Boston.

Sobre los planes en particular, Machi fue claro que la idea es seguir con el trabajo realizado en las menores y de esta forma ayudar al equipo en lo que el manager lo necesite, “La meta es seguir haciendo lo que estaba haciendo abajo, mente positiva para aprovechar cada oportunidad y hacer el trabajo”, finalizó el nativo de El Tigre.

Machi disputará su quinta temporada en Grandes Ligas, en la que mantiene un registro de por vida de 12 victorias y 2 derrotas, con seis juegos salvados, en 189 juegos lanzados, con una efectividad de 3.47, con 148 ponches, entre San Francisco y Boston.