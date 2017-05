Janet Jackson confirmó divorcio: “Sí, me separé de mi marido”

By

La cantante estadounidense Janet Jackson confirmó la separación oficial de su esposo Wissam Al Mana. A través de un video publicado en su página web oficial puso fin a los rumores que surgieron en las últimas semanas.

A cuatro meses de haberse convertido en madre, reveló: “Sí, me separé de mi marido”.

Jackson explicó que ahora el proceso será llevado a los tribunales. “El resto queda en manos de Dios”, afirmó.

A principios de enero de este año, Jackson y Al Mana se convirtieron en padres al nacer su hijo Eissa, a pesar de que la estrella ya tiene 50 años de edad.

La cantante anunció también que volverá a los escenarios para continuar el tour que canceló por su embarazo:

“Seguiré con mi gira, como lo prometí. Estoy realmente emocionada (…) Decidí cambiar el nombre del tour: State of the World Tour. No es sobre política, es sobre la gente, el mundo, las relaciones y el amor”, afirmó.

Además agradeció a sus fanáticos por el apoyo y paciencia: “Muchas gracias. Estoy muy emocionada y no puedo esperar a verlos desde el escenario el próximo 7 de septiembre“, finalizó.