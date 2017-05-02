Fotos: Comunicado de la FAN sobre falso hallazgo del helicóptero de Amazonas

Luego que la Fuerza Armada Nacional (FAN) anunciara a través de un comunicado que fueron hallados los restos del helicóptero tipo MI17V5, identificado con las siglas EV0796, que había sido reportado como desaparecido el 30 de diciembre de 2016, el Ministerio para la Defensa eliminó el comunicado publicado en sus redes sociales y página web.
En el texto habían indicado que el hallazgo se produjo a 50 millas náuticas al noroeste de la base “La Esmeralda” sin sobreviviente alguno.
A continuación el texto íntegro del falso comunicado:
LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA INFORMA AL PUEBLO DE VENEZUELA, EL HALLAZGO DEL HELICÓPTERO TIPO MI17V5, SIGLAS EV0796, DE NUESTRO GLORIOSO EJÉRCITO BOLIVARIANO, EL CUAL, TAL COMO SE INFORMÓ EN COMUNICADO EMITIDO EL 02ENE17, SE DECLARÓ EN DESTREFA (FASE DE SOCORRO) EL 30DIC16 CUANDO CUBRÍA LA RUTA PUERTO AYACUCHO – LA ESMERALDA EN EL ESTADO AMAZONAS.
A PARTIR DE ENTONCES SE ACTIVÓ LA “OPERACIÓN ESPERANZA” PARA LA BÚSQUEDA DE LA PRECITADA AERONAVE, QUE COMPRENDIÓ ACCIONES FLUVIALES, TERRESTRES Y AÉREAS, CON EL APOYO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, LAS AUTORIDADES AERONÁUTICAS (INAC Y SAR) Y LOS DISTINTOS MEDIOS CON QUE CUENTA LA FANB; ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE UN AVIÓN DOTADO DE EQUIPOS ESPECIALES PARA LA DETECCIÓN POR RADAR Y ESCANEO MULTIESPECTRAL, AL IGUAL QUE EL SOPORTE DE IMÁGENES SATELITALES PROVISTAS POR PAÍSES AMIGOS. ESTAS OPERACIONES SE VIERON SEVERAMENTE AFECTADAS POR LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS, LAS CUALES PERSISTEN, Y LO INTRINCADO DE LA VEGETACIÓN SELVÁTICA CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA.
EL PASADO SÁBADO 29ABR17, DOS HELICÓPTEROS DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO EN LA MISIÓN DE VUELO N° 483 DE LA REFERIDA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA, AVISTARON POSIBLES RESTOS DE LA AERONAVE A 50 MILLAS NÁUTICAS AL NOROESTE DE LA BASE DE SEGURIDAD TERRITORIAL “LA ESMERALDA”, ESPECÍFICAMENTE CERCA DEL CAÑO YAGUA, MUNICIPIO ATABAPO, EN COORDENADAS 13°55´35″ N – 66°22´06″ O, EN UN SECTOR MONTAÑOSO CON VEGETACIÓN CUYA TALA ES MAYOR A 50 MTS. DE ALTURA Y AL CUAL SOLO SE PUEDE ACCESAR POR VÍA AÉREA.
ENTRE LOS DÍAS DOMINGO 30ABR17 Y LUNES 01MAY17 SE PROCEDIÓ A DESPLEGAR PATRULLAS PARA ACCESAR AL SITIO; ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EL MISMO EL MG. CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERIA, COMANDANTE DE LA REGIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA INTEGRAL “GUAYANA”, EL GD. JOSÉ LUÍS NOVO COSTOYA, COMANDANTE DE LA AVIACIÓN MILITAR DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO, ORGANISMOS COMPETENTES Y FUERZAS ESPECIALES DE LA FANB QUE LOGRARON INGRESAR CON TÉCNICAS ESPECIALES DE COMANDOS, CONFIRMANDO EL HALLAZGO Y APRECIANDO POCAS POSIBILIDADES DE SOBREVIVIENTES. EN TAL SENTIDO SE INICIARON LABORES QUE PERMITAN CREAR LAS CONDICIONES PARA EL ATERRIZAJE DE PERSONAL Y EQUIPOS DE LA JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES AÉREOS DE LA FANB, A FIN DE INICIAR LAS AVERIGUACIONES DEL CASO Y DETERMINAR LA SITUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN Y LOS PASAJEROS.
LA INSTITUCIÓN CASTRENSE CONTINUARÁ INFORMANDO A LA COLECTIVIDAD NACIONAL LOS AVANCES CORRESPONDIENTES EN TODO LO CONCERNIENTE A ESTE EVENTO.
Con información El Cooperante