MUD anuncia gran trancazo para este martes desde tempranas horas (Indicaciones)

La dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática anunció este lunes en horas de la noche, cuál será la agenda de la oposición venezolana, frente a los últimos anuncios del criticado presidente del país, Nicolás Maduro.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de una publicación que realizaron por medio de la cuenta oficial de la MUD @unidadvenezuela, indicaron que para este martes tienen planeado llevar a cabo otro “gran trancazo” que se realizará desde tempranas horas.

“El martes 2 de mayo será un gran trancazo nacional que comenzará desde las 7:00 de la mañana en todas las calles, avenidas y urbanizaciones del país”, explicaron.

Asimismo, recordaron que durante la sesión de la Asamblea Nacional que se realizará el mismo martes, también discutirán el anunció del presidente Maduro, quien convocó a llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, por lo tanto desde el parlamento discutirán sobre este tema y anunciarán las actividades que realizarán el miércoles.

INDICACIONES PARA EL TRANCAZO

• En la medida de lo posible tomar la vía a más tardar a las 7AM en forma simultánea por al menos 20 personas que no tengan que arriesgar sus vehículos. Que lleguen a pie, o que sean trasladados en carro y que se bajen de los carros y que los carros continúen. Coordinar con los vecinos

• Llevar pancartas alusivas al Golpe de Estado

• No obstaculizar las vías expresas, solo los accesos a la mismas

• No obstaculizar vías dentro de las urbanizaciones para que las personas puedan movilizarse a lo interno por una emergencia

• Finalizar la actividad de tranca a las 10AM

VÍAS A TOMAR:

Municipio Sucre:

1) Accesos a la Cota Mil en El Marqués, Sebucán, Boleíta

2) Recta de La Urbina, Distribuidor La Urbina

3) Distribuidor EL Llanito

4) Distribuidor La California/Macaracuay

5) Puente de Los Ruices

6) Distribuidor Santa Cecilia

Municipio Chacao

1) Cota Mil – Altamira – La Castellana

2) Plaza Altamira a Nivel de Torre Britanica (Entrada y Salida de la Autopista)

3) Av Libertador a nivel de la Torre Xerox

4) Acceso al Ciempies por la Tio Rico

5) Av Pichincha del Rosal (Entrada y Salida de la Autopista en Dirección Oeste)

Municipio Baruta

1) Distribuidor Santa Fe

2) Acceso al Ciempies por Las Mercedes (Final av Ppal)

3) Acceso al Tunel de la Trinidad por la Trinidad

Municipio El Hatillo

1) Av de El Hatillo a nivel de La Boyera-Centro Medico Docente La Trinidad

2) El Hatillo Automercado La Muralla

Municipio Libertador

1) Accesos a la Cota Mil en La Florida, Mariperez, San Bernardino

2) Final Av Principal de Mariperez (Av Libertador o Sinagoga)

3) Avenida La Salle frente a la Nunciatura

4) Avenida Quito (La que desemboca en la Torre Capriles – Seniat)

5) Avenida Panteón – San Bernardino

6) Acceso a La Autopista Valle Coche por la Av Nueva Granada (final intercomunal de EL Valle)

7) Calle Simón Planas en Santa Monica

8) Av Intercomunal del Valle con Carretera Panamericana

9) Distribuidor El Pulpo Plaza Madariaga – Av Baralt – Quinta Crespo

10) Av O’Higgins

11) Dist. Montalban – Av Garci Gonzalez de Silva

12) Dist. Antímano UCAB