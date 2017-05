Maduro: Convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente será por voto secreto

By

El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó este lunes en horas de la noche un consejo de ministros, en el que participó gran parte de la representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores el jefe de estado confirmó y oficializó su convocatoria por llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente.

Durante un encuentro que encabezó en Caracas, estuvo el alto mando militar del país, los ministros que conforman el tren ministerial, la primera dama y algunos alcaldes y gobernadores del PSUV, entre ellos el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, desde allí reiteró su iniciativa de convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

“Pensando en Cristo, Bolívar y Chávez, ello me llevó a tomar una decisión que asumo plenamente, hoy en la avenida Bolívar, viendo el plan golpista de odio y fascismo de la derecha, viendo las amenazas intervencionistas, hice lo que haría Chávez estoy seguro, hice lo que mi conciencia bolivariana y chavista manda, convocar el poder absoluto del poder obrero, convocando una Asamblea Nacional plena y potenciaria, para enfrentar y encarara esta situación y tener una solución libre, democrática y definitiva”, comentó.

Agradeció a sus seguidores y llamó a un debate, por ello aprobó el decreto en consejo de ministros, así que procedió a firmarlo.

“La Constitución del 99 establece que el poder del soberano es intransferible (…) deja vivo el poder constituyente originario y la constituyente nuestra, hecha por nuestro maestro Chávez; pido el apoyo al pueblo, este es el camino a la paz, no vendrán infiltrados enmascarados y bienvenido el debate de ideas, pero para adelante es pa'allá. A través de un proceso popular constituyente activemos una AN de carácter ciudadano, nacional y profundamente popular de elección directa y secreta por el pueblo de Venezuela que tiene el poder para elegir, elección directa y secreta ¿quién dijo miedo? tendrá reglas muy estrictas y su elección que tome el poder político y haga triunfar la paz, refunde la tolerancia y promueva el amor y la convivencia entre los venezolanos”, comentó.

“Procedo a firmar la convocatoria al Poder Constituyente Originaria, cúmplase de inmediato, constituyente, democrática, y electa por el pueblo de manera directa y secreta (…) Llamo a la paz, a la unión y a la democracia protagónica y participativa; he designado a una comisión amplia y de puertas abiertas para un gran diálogo con toda Venezuela, un diálogo soberano y constructivo y si creo en una constituyente sectorial y estoy facultado para convocarla”, señaló.

Artículos leídos por el presidente Maduro:

Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Artículo 348 La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

Marchas durante abril

El mandatario explicó las razones por las cuales sus adversarios han tomado las calles y llegó a asegurar que la oposición tiene miedo de perder “unas posibles elecciones” porque el repunte del chavismo es absoluto.

“16 semanas han pasado y no ha habido un día en que no llame al diálogo y se han negado y se han ido a las calles a incendiar Venezuela, pero no han podido incendiar Venezuela, pero han hecho daño. Tres factores han acelerado, la llegada de extremistas al poder a EE UU y la orden de llegar de violencia y caos y Venezuela para dar un golpe de estado, segundo factor, una emboscada para detener el avance económico, ministros de economías; evitar que CLAP se consoliden; esta guerra es contra ti, hermana hermano, que estas en el barrio, que estas en urbanización, que estas en tu casa esta guerra es contra ti (…) y la tercera razón es política, eminentemente política, se ha experimentando una fuerza importante de las fuerzas de la revolución y eso a ellos los pone nerviosos, porque dadas elecciones de gobernadores pudiéramos tener un repunte importante y quieren emboscar ese crecimiento”, comentó.

Advirtió que el chavismo (luego corrigió) y nombró que el “pueblo venezolano” no iba a permitir y menos se iba a quedar tranquilo, ante una eventual intervención extranjera o un escenario que -a su juicio- perjudicaría a toda Venezuela, si Julio Borges o Henry Ramos Allup estuviesen al frente de Venezuela.

Marcha 1 de mayo

Sobre la movilización que realizó el chavismo, la cal fue retratada por diferentes líderes de la oposición al evidenciar que tuvo poca asistencia, Maduro se defendió de esos comentario (sin nombrarlos) e indicó que fue una de las que mayor presencia de personas tuvo.

“Esta marcha fue más multitudinaria que la del 19 de abril (…) imagínense ustedes si nosotros lanzamos a toda esa clase obrera con la cara cubierta y la lanzamos a la calle, sería la locura, No, estoy casado con la paz de la república, que a través del amor consigamos los caminos de Dios y de convivencia”, expresó durante su alocución.

Se refirió a los hechos de violencia que se registraron en Caracas y los calificó como “pequeños focos”, por ello indicó que la justicia les llegará a los representantes de la derecha.

Maduró recordó el proceso de diálogo infructuosos que trató de realizar con la oposición e indicó que en el año 2014 todos ellos se sentaron “menos el partido violento del país, el del llamado monstruo de Ramo Verde”.

“Ellos huyeron del diálogo del diálogo y expulsaron al doctor Ramón Guillermo Aveledo, entonces en 2015 la guerra económica arreció en el país, por lo tanto los volví a llamar al Diálogo (…) Luego tuvieron su victoria circunstancial en el año 2015 y reconocí al minuto de publicado el primer boletín que ellos habían ganado y yo dije paz y todos a sus casas”, recordó.

Por otra parte, el presidente Maduro mencionó que la criticada canciller Delcy Rodríguez se encuentra en El Salvador para asistir a la reunión que convocó el gobierno nacional con el propósito de discutir la situación de Venezuela, en la sede de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.