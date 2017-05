Luis Almagro: Es hora de que derechos de los venezolanos sean restituidos

By

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se refirió este lunes a las protestas que se han registrado en el país, las cuales cumplieron este 1 de mayo un mes de mantenerse activas, esto luego de la ruptura que sufrió el orden constitucional en el país, debido a dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que eliminó las facultades de la Asamblea Nacional y despojó de la inmunidad parlamentaria a los diputados del parlamento.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de un mensaje que publicó Almagro por medio de su cuenta en Twitter, mencionó que las manifestaciones en Venezuela buscan elecciones y soluciones a la grave crisis económica que enfrenta el país.

“Es la hora que los derechos del pueblo sean restituidos, el continente pide que el país retorne a la democracia. Cada venezolano que sale a la calle por elecciones, democracia y libertades, es un símbolo para el continente entero, cada venezolano que pide la liberación de los presos políticos está luchando por los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos del hemisferio. Cada venezolano que clama por una solución de la crisis humanitaria en su país exige justicia para todos”, expresó.

Señaló que las protestas en el país solo demuestran que el gobierno debe reconocer sus derechos y recuerdan lo que significa perderlos.

“En este mes la represión ha sido sangrienta y una indigna cobardía, no hay peor violencia, que la de las instituciones que no protegen derechos sino encarcelan, que olvidan que están para resolver pobreza y no para exacerbarlas, hoy hay sangre en Venezuela, todo esto se pudo evitar con elecciones, el referendo revocatorio, separación de poderes, liberación de presos políticos y la apertura de un canal humanitario”, comentó.

Explicó lo que sucedió con el país el cual decidió retirarse de la OEA tras una reunión que se realizó en dicha institución, que solo buscaba encontrarle una solución a la crisis de Venezuela.

“Es un caso sin precedente, que un país opte por el abandono del sistema interamericano en lugar de asumir obligaciones conforme al mismo, la salida del sistema no es la solución, especialmente cuando las demandas tienen que ver con principios básicos de funcionamiento democrático y con las demandas que el propio pueblo realiza, cumplimiento de la carta interamericana es la solución (…) El hecho de haber presentado una carta no le da derecho al régimen de consolidarse como dictadura. Tanto los países como el secretario general porque ello no suceda, la CDI debe ser la hoja de ruta de cualquier mediación porque es el cumplimiento lo que devuelve la soberanía a la ciudadanía”, comentó.

Señaló que recurrir al discurso intervencionista para así justificar la represión que ha costado 29 vidas es un peligro para la democracia y DDHH en el continente, por lo que aseguro que la OEA es un instrumento de paz, democracia y derechos humanos.