Hamilton no le encuentra explicación a su mal rendimiento

Cuarto a medio segundo de Bottas en la clasificación y, lo que es peor, cuarto y a nada menos que 36 segundos de su triunfante compañero en la carrera. En Rusia, Hamilton fue la sombra de quien suele ser. No fue tan competitivo como acostumbra al volante de su Mercedes y, como consecuencia, no se dejó ver en ningún momento ni tan siquiera en la lucha por el podio. Aunque antes de su parada intentó reaccionar y se acercó a Raikkonen, al final también le quedó muy lejos. ¿Qué le pasó a Lewis? Ni él mismo lo sabe…

El británico es incapaz de interpretar los muchos problemas que tuvo para encontrar el feeling con su coche que todo piloto necesita para estar cómodo y rendir bien, por eso admite que tiene que encontrar respuestas antes de llegar a Barcelona. “No puedo explicarlo, pero haré algún trabajo durante esta semana para entenderlo completamente. Tengo algunas teorías sobre cómo se sentía en la carrera y en la clasificación, algunas ideas, pero tengo que hacer mucho trabajo para descifrarlo”, reconoce el 44 en ‘Autosport’.

A pesar de que rodaba con la misma configuración que el W08 que llevó a Bottas a su primera victoria en el Mundial, tuvo problemas de equilibrio y de sobrecalentamiento del motor: “A partir de la quinta vuelta, tuve que bajar la velocidad y quedarme cuarto. Era lento desde el sábado y no cambió. Creo que podría haber igualado los tiempos de los que iban delante, pero probablemente no habría durado mucho con la puesta a punto que tenía. Estaba perdiendo siete décimas o tal vez un segundo por vuelta”.

Como resultado, se va con 13 puntos de desventaja con respecto a Vettel, pero eso no es lo que le preocupa ahora: “Simplemente no pienso en ello ahora mismo, no es importante.

Tenemos que entender dónde estaba la velocidad este fin de semana, lo que salió mal con la puesta a punto y volver a pelear por la próxima carrera. Todavía queda mucho, sigo segundo y no es el fin del mundo, pero necesito recuperar el ritmo que tenía antes”. De vez en cuando, Hamilton tiene carreras raras, y la de Sochi fue una de ellas.

Vìa: Chile.as