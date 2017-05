Cipriana Ramos: Dentro de poco “vamos a celebrar el día del desempleado”

By

Venezuela, es el único país del mundo que no se alegra con un aumento de salario. ¿Y cómo no? Si la ecuación: aumento de salario + pérdida del poder adquisitivo es un mal cóctel que nadie se quiere tomar.

Así lo denunció la presidente del Consejo Nacional de Comercio (Consecomercio), Cipriana Ramos, quien afirmó este 1 de mayo que el trabajador necesita es estabilidad social más que un aumento de salario.

“Los 37 ajustes se han hecho precisamente porque la inflación los ha ido llevando (…) Me daría vergüenza decir que he dado 37 aumentos cuando el poder adquisitivo se ha perdido”, explicó haciendo referencia a los incrementos salariales hechos en 18 años de gobierno.

No es necesario ser economista para saber que una alta carga laboral impuesta a las empresas, sobre todo a los micros, pequeñas y medianas, de manera no planificada y no acompañada de un alza en la productividad, conducirá al cierre de muchas de ellas, con la consecuente pérdida de empleos.

Ante esto, Ramos dijo que dentro de poco “Vamos a celebrar el día del desempleado”, al mismo tiempo que comentó que “El Estado tiene que dejar de ser empresario porque fracasó como empresario, ¿las empresas que tomó el gobierno están funcionando?”

De igual forma, señaló que el gobierno tiene el total control político con los Clap y que el control cambiario impide el libre acceso a las divisas para la importación de materias primas.

“¿Cómo una economía puede funcionar cuando el monopolio de los dólares los tiene el gobierno?”, se preguntó. “¿Cómo le decimos a los inversionistas que vengan a Venezuela? cuando no hay confianza”, expresó durante entrevista en el programa Primera Página transmitido por Globovisión.

Finalmente, subrayó que “el reto del gobierno es cerrarnos y el reto de nosotros es seguir”.