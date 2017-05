Borges: Nicolás no seas cobarde y deja que el pueblo decida

By

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se refirió a la decisión que tomó este lunes el jefe de estado, Nicolás Maduro, quien convocó a Asamblea Nacional Constituyente, y aseguró que dicha iniciativa significa una demostración que el gobierno nacional sigue con el golpe de estado continuado.

Alessandro Coppola / Venezuela Al Día

A través de varios mensajes que publicó el también dirigente de Primero Justicia, deja clara su posición de rechazo por la decisión de Maduro, y además, le informó al mundo que dicha actuación “consuma el continuado golpe de estado a la Constitución y a la democracia en Venezuela”, escribió.

“Maduro no llamó a la Constituyente establecida en la Constitución, maquilla su continuación del golpe de Estado contra la Democracia, propone un fraude para huir del voto universal, directo y secreto del pueblo que en las calles exige respeto a la Constitución”, declaró por medio de su cuenta en Twitter.

También, Borges habló como presidente de la Asamblea Nacional y llamó a la Fuerza Armada Nacional y a los demás poderes públicos, a pronunciarse por la decisión del criticado y rechazado presidente Maduro.

“Lo que ha pasado hoy es el golpe de Estado más grave de toda la historia del país y llamamos a los venezolanos a no aceptarlo, hoy el gobierno ha destruido el voto convocando a esta supuesta constituyente que realmente no lo es. Lo que menos podemos tener en este momento es temor o miedo, debemos seguir luchando como hasta ahora lo estamos haciendo”, comentó durante una rueda de prensa que ofreció en horas de la tarde.

Aseguró que la actuación del presidente Maduro significa una huida a la realidad, por lo tanto, “hay que seguir luchando como lo han venido haciendo los venezolanos”, expresó.

El problema no es cambiar la constitución, el problema es sacar a este gobierno por la vía del voto. Queremos que se respete la constitución y el gobierno no quitará nuestras exigencias con estas decisiones chimbas; a las FAN les digo: lo que hoy se está dando es el peor golpe de Estado al pueblo y la constitución, ustedes no pueden permanecer callados, Maduro con estas decisiones destruyó hasta lo único que quedaba de Chávez que era la constitución”, indicó.

Asimismo, informó que la Mesa de la Unidad Democrática a todos los venezolanos a manifestar en las calles del país que quieren “paz”. Además, informó que esta noche a las 9:00 pm habrá un “gran carolazo que sonará tan duro que retumbará los oídos de maduro”.

“Quiero llamar al pueblo del oeste a las 9:00 pm a que se oiga un cacerolazo que le retumbe los oídos a Nicolás Maduro (…) Mañana en la Asamblea Nacional nos reuniremos para discutir lo que ha sido el peor golpe de Estado en la historia del país, y el día miércoles convocaremos nuevamente a una gran manifestación de calle, la cual próximamente daremos detalles. Maduro no seas cobarde y deja que el pueblo decida lo que quiere para Venezuela, no pararemos y seguiremos en las calles hasta recuperar el hilo constitucional de Venezuela”, detalló.

Como Presidente de la @AsambleaVE llamo a la Fuerza Armada y a los poderes públicos a pronunciarse en defensa firme de la Constitución 4/5 — Julio Borges (@JulioBorges) May 1, 2017

Asimismo, informó que despupes de las 6:30 de la tarde los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática se iban a pronunciar sobre la convocatoria de Maduro.