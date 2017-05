Ante la represión, manifestantes quemaron la moto de un paramilitar en Montalbán (Video)

Durante la marcha pautada para este primero de mayo por parte de los dirigentes de la oposición con el fin de llegar hasta las sedes de la Defensoría del Pueblo y el CNE, los ataques y represión por parte de los efectivos de seguridad no se hicieron esperar.



Redacción Venezuela al Día

Un grupo de personas que se encontraban concentradas de manera pacífica en los alrededores del Centro Comercial La Villa en Montalbán, al oeste de Caracas, fueron brutalmente arremetidos con bombas lacrimógenas proporcionadas por la Guardia Nacional Bolivaria.

En medio de la embestida, los manifestantes se percataron que un paramilitar motorizado estaba merodeando en dicha zona, por lo que en defensa y prevención de que ocurriera alguna tragedia, decidieron quemar su moto.

Quemaron moto de ub colectivo en #Montalban C C La Villa 11:05 am @freddyzur @Fuego1947 @YoSoyJustin pic.twitter.com/I7Ei1x7YRB

— ROBERTO BONIELLO (@robertoboniello) 1 de mayo de 2017