Alejandra Oraa dedicó su primer premio Emmy a Venezuela (Video)

La presentadora y animadora venezolana, Alejandra Oraa, se ha convertido en la ganadora de uno de los premios internacionales más importantes por su labor periodística durante los últimos años. El Emmy, otorgado al programa “Destinos”, transmitido en CNN, como mejor show de entretenimiento en español, lo recibió Oraa en la celebración de los premios la noche del 30 de abril en Estados Unidos. VAD

En ese sentido, la venezolana oriunda del estado Vargas, dedicó mediante múltiples publicaciones en las redes sociales el premio a Venezuela.

“¿Donde es que queda? En el pecho y a la izquierda. #Venezuela esta fue por ti 🇻🇪”, se lee en una de las fotografías de la presentadora con el premio. “Esta me llena de ORGULLO, esta me llena de VIDA, me llena de FELICIDAD ¡Lo hicimos! ¡GANAMOS EL EMMY! 💛💙❤️ Por ustedes que son mi felicidad”, escribió en otra.

Por último, Alejandra hizo su dedicatoria especial durante su discurso de agradecimiento, con el que recibió todos los aplausos y admiración de los presentes en el público.