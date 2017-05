Advierten que reunión Celac está en vilo por falta de consenso

By

El diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Luis Florido, advirtió que la reunión exigida por Venezuela a realizarse en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para discutir la situación del país, está en riesgo de realizarse por falta de consenso entre los miembros de este organismo.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de un mensaje que publicó por medio de su cuenta en Twitter, el miembro del partido Voluntad Popular aseguró que solo tenía conocimiento de que 4 países habían confirmado su asistencia para la reunión.

“Me informan que solo 4 países confirmaron reunión de CELAC. Delcy Eloina solicitará otra fecha. La Comunidad Internacional con pueblo de Venezuela”, escribió el diputado venezolano.

Por su parte, el economista, historia y columnista del Diario Las Américas, Edgar C. Otálvora, también se refirió a los dicho por Florido y aseguró que algunos países respondieron la solicitud de Venezuela indicando que no estaban de acuerdo.

“Brasil se suma a países que no envían representante a reunión Celac solicitada por canciller de Maduro por no existir consenso para convocarla. El Salavador pretende realizar reunión Celac solicitada por cancillería de Maduro pese a no existir consenso entre los gobiernos miembros…”, escribió.

