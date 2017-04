Yangel Herrera fue el protagonista en victoria del New York City

Yangel Herrera fue el protagonista del New York City al marcar y asistir en la victoria 2-3 ante el Columbus Crew. El capitán Sub 20 jugó por primera vez en los Estados Unidos demostrando de lo que puede ser capaz.

El cuadro neoyorquino se fue arriba al minuto 8 a través de Jack Harrison, pero el cuadro local igualó con tanto de Federico Higuaín y la primera mitad terminó con tablas en el marcador.

Another Look: @YangelHerrera8 takes the ball away and @Harrison_Jack11 sends it home pic.twitter.com/ncKlSfdDXS

— New York City FC (@NYCFC) 30 de abril de 2017